/R E P R I S E -- Avis aux médias - Initiative inédite : Des ordres professionnels dévoilent le fruit d'une vaste démarche commune portant sur les services rendus à la population dans le réseau public de la santé et des services sociaux/

Dans une initiative inédite, les présidents de huit ordres professionnels du domaine de la santé mentale et des services sociaux vous convient à une conférence de presse au cours de laquelle ils dévoileront les constats confirmés par un sondage de...

Amylgen et Neuron-Experts, deux CRO précliniques spécialisées dans les pathologies du CNS (Central Nervous System), annoncent aujourd'hui leur partenariat stratégique et exclusif, visant à associer leurs expertises respectives in-vivo et in-vitro...