Beyond Meat® propose une seconde portion au Canada avec le lancement de Beyond Beef®





À compter d'aujourd'hui, les consommateurs canadiens peuvent bénéficier d'encore plus de choix au comptoir des viandes de leur marché d'alimentation, avec le lancement de Beyond Beef®, la dernière nouveauté du chef de file des produits à base de plantes, Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND), conçue pour reproduire l'apparence, la cuisson et le goût du boeuf haché. C'est sur le marché canadien que ce produit novateur fait sa première apparition à l'extérieur des États-Unis.

Fait d'ingrédients simples à base de plantes, sans OGM et sans soya ni gluten, et persillé de beurre de cacao qui l'attendrit pour produire une cuisson délicieusement satisfaisante, Beyond Beef offre la polyvalence culinaire, la texture et la saveur de viande juteuse du boeuf haché traditionnel.

Tous les produits Beyond Meat sont conçus pour égaler ou même surpasser le profil nutritionnel de leur équivalent en protéines animales. Comparé au boeuf haché ordinaire, Beyond Beef :

fournit une source complète de protéines avec 18 g par portion de 100 g

contient plus de fer

comporte 35 % moins de gras saturés

contient moins de matière grasse totale

ne contient pas de cholestérol, d'antibiotiques ou d'hormones

« Le Canada est un marché très progressif et depuis notre lancement dans le commerce de détail au début de cette année, nous avons vu une réponse formidable de la part des Canadiens qui s'intéressent à nos protéines végétales, a déclaré Ethan Brown, fondateur et PDG de Beyond Meat. Nous sommes ravis de présenter notre plus récente innovation aux Canadiens, et d'accueillir un nombre croissant de consommateurs au goût délicieux et aux avantages nutritionnels et environnementaux de nos protéines végétales. »

L'été dernier, Beyond Meat faisait son entrée sur le marché du détail canadien avec le lancement de Beyond Burger. En moins de six mois, la distribution du produit s'est étendue à plus de 4 000 points de vente. Chez l'un des plus grands détaillants canadiens, les boulettes de burger Beyond Burger sont actuellement les boulettes à base de plantes les plus vendues du comptoir des viandes - avec 80 % des ventes de boulettes de burger à base de plantes du comptoir des viandes provenant de Beyond Meat.

Les avantages des protéines à base de plantes

Le Guide alimentaire canadien 2019 encourage les Canadiens à diversifier leurs sources de protéines, en insistant sur l'ajout de plus de protéines de source végétale. Beyond Meat soutient cette vision en fondant ses produits sur les mêmes éléments de base que la viande - protéines, matières grasses, oligoéléments, eau - mais en se les procurant directement du monde végétal. Nous croyons que cette approche novatrice est plus durable et humaine que la production de bétail traditionnelle, tout en offrant les avantages nutritionnels des protéines de source végétale.

À propos de Beyond Meat

La société Beyond Meat, Inc. (NASDAQ:BYND) est l'une des entreprises alimentaires présentant la croissance la plus rapide aux États-Unis, offrant un portefeuille de protéines à base de plantes révolutionnaires. Fondée en 2009, Beyond Meat a pour mission d'utiliser des ingrédients simples, à base de plantes, pour créer de nouvelles façons de reproduire le goût, la texture et autres attributs sensoriels de produits à base de protéines animales populaires, tout en offrant les avantages nutritionnels et environnementaux des protéines de source végétale. L'engagement de la marque Beyond Meat, qui se traduit par « Mangez ce que vous aimez », représente sa conviction qu'en optant pour sa gamme de protéines à base de plantes, les consommateurs peuvent manger plus, et non moins, de leurs repas favoris, et qu'ainsi, ils peuvent participer à la solution aux problèmes de santé humaine, des changements climatiques, de la conservation des ressources et du bien-être animal. Le portefeuille de protéines végétales de Beyond Meat, composé de produits congelés et réfrigérés, est offert dans plus de 58 000 marchés d'alimentation et restaurants, dans plus de 50 pays à l'échelle mondiale. Visitez www.BeyondMeat.com et suivez @BeyondMeat, #BeyondBurger et #GoBeyond sur Facebook, Instagram et Twitter.

