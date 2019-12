Touché ! et VIA Rail Canada repensent leur stratégie d'achat média





Les résultats de la campagne La voie qu'on aime démontrent qu'investir au pays, c'est payant.

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Alors que la scène médiatique au Canada est en pleine ébullition, VIA Rail Canada (VIA Rail) et l'agence de planification média Touché! ont démontré qu'investir dans les médias d'ici peut rapporter d'excellents résultats tout en soutenant les salles de presse locales. Avec la campagne La voie qu'on aime, l'agence média et l'annonceur ont repensé leur stratégie d'achat média afin de s'adapter aux nouvelles réalités des créateurs et diffuseurs de contenu.

Étant l'un des annonceurs les plus récompensés sur les scènes nationale et mondiale dans les dernières années, VIA Rail cherchait à démontrer de nouveau son expertise en matière de stratégies innovantes et responsables pour le marché canadien. En collaboration avec l'équipe de stratégie de Touché!, VIA Rail a lancé La voie qu'on aime à l'été 2018 pour augmenter la visibilité de sa marque et pour stimuler la vente de billets. La particularité? 80 % des investissements publicitaires pour les marchés de l'Ontario et du Québec ont été alloués aux plateformes numériques de diffuseurs et de créateurs de contenu locaux, soit un bond de 25 points de pourcentage, pour une période et un budget média comparables à 2018. « Une décision qui s'est avérée gagnante, considérant l'augmentation du volume de transactions de 6,5 %, du nombre de passagers de 6 % et des revenus totaux de 5,5 % », souligne Simon Parent, chef principal, Marketing et optimisation, VIA Rail.

« En raison de la nature de notre entreprise, les activités marketing de VIA Rail vouées à la notoriété des trajets, à la visibilité de la marque et à l'achat de billets s'exécutent presque exclusivement en ligne. Rehausser notre présence dans l'écosystème numérique canadien est donc un choix stratégique nous permettant de rejoindre efficacement notre public cible et de mieux incarner notre positionnement de fédérateur en matière de mobilité durable, sécuritaire et agréable, offrant en même temps notre soutien aux médias d'ici » renchérit M. Parent.

Cette campagne découle des efforts de Touché! de privilégier l'achat média responsable. L'agence considère qu'il est primordial de soutenir les médias d'ici qui développent du contenu riche et pertinent pour les Canadiens. C'est pourquoi elle travaille avec ses clients pour repenser leurs politiques de placement et considérer des solutions innovantes bénéficiant à toutes les parties concernées.

« Lorsque les commerçants locaux ont souffert de l'arrivée des magasins grande surface à l'époque, l'achat local et les choix de consommation responsable ont pris toute leur importance. La même réflexion s'impose dans le cas de l'achat média et de la publicité », exprime Alain Desormiers, Chef de la direction d'Omnicom Media Group Québec. « Il est impératif que notre industrie - agences, annonceurs et diffuseurs, repense ses modèles de façon à soutenir nos salles de nouvelles et nos contenus tant au Québec que dans le reste du Canada. Nous sommes fiers de la collaboration de VIA Rail sur ce projet qui a clairement démontré la performance des plateformes canadiennes ».

Suite au succès des activités de 2018 et 2019, VIA Rail et Touché! opteront pour une stratégie similaire en 2020.

