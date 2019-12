/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les négociations dans le secteur public 2019-2020 - La FTQ dépose ses demandes salariales/





QUÉBEC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et ses syndicats affiliés dans le secteur public (SCFP, SQEES-298, SEPB, UES 800) rencontrent cet après-midi le Conseil du trésor pour lui déposer leurs demandes salariales dans le cadre des négociations qui s'amorcent dans le secteur public.

Pour la FTQ, il est urgent que le gouvernement comprenne qu'il faut trouver de véritables solutions pour attirer du personnel dans les réseaux publics, et surtout les retenir à l'emploi. Ce n'est pas avec les conditions d'exercice d'emploi et les salaires payés actuellement que ce défi pourra être relevé.

D'ailleurs, la dernière étude de l'Institut de la statistique du Québec, rendue publique en novembre dernier, confirme un retard salarial des travailleuses et des travailleurs du secteur public par rapport au salaire de ceux et celles du secteur privé. Un écart qui est de 6,2 %. Ce que veulent les travailleuses et les travailleurs, c'est une juste rémunération.

Quoi : Dépôt des demandes salariales de la FTQ et de ses syndicats affiliés dans le secteur public



Date : 11 décembre 2019



Heure : 13 h 30



Où : Édifice du Conseil du trésor, 875, Grande Allée Est, Québec

Statistiques pour déboulonner quelques mythes et mieux comprendre les enjeux de cette négociation :

Moyenne salariale des employés du secteur public (FTQ) : 35 572,32 $;

Moyenne salariale des employés occasionnels et temporaires (FTQ) du secteur public (autres que réguliers) : 27 392,32 $;

Retard salarial du secteur public (FTQ) : 6,6 %;

Pourcentage de femmes que nous représentons (FTQ) : 73,7 %;

Pourcentage de travailleurs et travailleuses qui n'ont pas de permanence ou poste à temps complet (FTQ) : 43,5 %.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

Les travailleuses et travailleurs du secteur public de la FTQ sont représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-298), le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB) et l'Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES 800).

