Rogers inaugure un magasin phare proposant une nouvelle expérience de détail 5G à l'angle des rues Yonge et Dundas





L'expérience de vente au détail immersive et interactive mettra en valeur les dernières nouveautés en matière de maison et de vie connectées.



Premier magasin prêt pour la 5G au Canada

TORONTO, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications inaugurera le 12 décembre son nouveau magasin phare proposant une expérience de détail à la fine pointe de la technologie : le magasin Rogers 302. Situé au coeur du centre-ville de Toronto, l'espace de 9 000 pieds carrés offrira une expérience en magasin inégalée, différente de celle des autres magasins de Rogers.

Le magasin Rogers 302 mettra en valeur les technologies sans-fil et de maison connectée de pointe ainsi que du contenu médiatique évolué à l'intention des consommateurs et des entreprises. Des zones interactives et des espaces réservés à la tenue d'événements et d'expositions mettront en vedette les technologies de pointe de Rogers et de ses partenaires de l'industrie. Le premier espace de vente au détail prêt pour la 5G au pays est doté d'une technologie de réseau et d'un spectre 5G. Lorsque le réseau 5G de Rogers entrera en service, le magasin Rogers 302 sera le meilleur endroit à Toronto pour profiter de tous les avantages liés à la technologie 5G pour la maison, le bureau et tous les aspects de la vie connectée.

« La technologie évolue rapidement et offre plus de choix que jamais, ce qui fera exploser les possibilités dans un monde où la 5G est omniprésente, affirme Brent Johnston, président, Sans-fil, Rogers. Les clients veulent vivre l'expérience de cette nouvelle technologie et la comprendre avec l'aide d'un expert averti. Le magasin Rogers 302 représente un grand pas en avant quant à notre engagement à innover en matière de produits et d'expérience client dans le secteur de la vente au détail. »

« Le magasin Rogers 302 réinvente l'expérience de la vente au détail, indique Anne Martin-Vachon, chef de la direction, Vente au détail, Rogers. Tout tourne autour de l'expérience client : expériences novatrices en magasin, services personnalisés et expertise du début à la fin, le tout dans un espace moderne magnifiquement conçu. Lorsque nous ouvrirons nos portes, ce sera une invitation à rester, à jouer et à découvrir. »

Quelques faits saillants au sujet du magasin Rogers 302 :

? Zones interactives

En collaboration avec des partenaires de premier plan de l'industrie, la salle de musique 5G de Rogers permet aux utilisateurs de faire l'expérience de la technologie 5G de l'avenir grâce à la musique.

Des espaces de vie connectée uniques, comme l'espace immersif Google, permettent aux visiteurs de tester les produits de domotique de pointe et de vivre la simplicité d'un mode de vie connecté, propulsé par les services de Rogers.



? Café et espace pour les événements en magasin

La conception contemporaine offre aux visiteurs une variété d'expériences pratiques dans un environnement de marque supérieur, qui intègre un café afin d'améliorer l'expérience de magasinage.

Un espace d'affaires et d'événements intégrant la technologie répond aux besoins des clients de Rogers service Affaires et des entrepreneurs de demain.



? Service personnalisé

Des ambassadeurs attitrés offrent un soutien personnalisé aux clients dans le cadre de leur expérience en magasin, tandis que des spécialistes de produit hautement qualifiés ont la possibilité de servir les clients à la grandeur de l'établissement.

Une zone de service spécialisé offrira des solutions immédiates et sans égales aux problèmes d'équipement ou de rehaussement d'appareil.



? Ouverture officielle (du 12 au 15 décembre)

L'ouverture officielle se fera le jeudi 12 décembre à 8 h, à la suite d'une cérémonie d'inauguration. Les 100 premières personnes qui se présenteront à l'ouverture recevront un cadeau exclusif d'une valeur de 200 $.

Voici quelques-uns des prix offerts pendant le week-end de quatre jours : Des billets pour un match des Maple Leafs de Toronto, des appareils mobiles de pointe, des souvenirs autographiés par des légendes sportives canadiennes et plus encore.

Venez rencontrer d'anciens joueurs de la LNH et d'autres invités spéciaux tout au long du week-end.

L'intersection Yonge-Dundas, zone piétonnière emblématique du Canada et principale destination de magasinage, attire plus de 50 millions de visiteurs chaque année. Le magasin Rogers 302 s'ajoutera au réseau de plus de 2 500 magasins Rogers partout au pays.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

