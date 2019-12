Amylgen et Neuron-Experts Annoncent leur Partenariat Stratégique





Amylgen et Neuron-Experts, deux CRO précliniques spécialisées dans les pathologies du CNS (Central Nervous System), annoncent aujourd'hui leur partenariat stratégique et exclusif, visant à associer leurs expertises respectives in-vivo et in-vitro pour fournir une nouvelle offre pour l'évaluation rapide de l'efficacité de composés médicaments ou nutraceutiques sur les maladies neurodégénératives.

Dans le cadre de cet accord, Amylgen et Neuron-Experts, qui accompagnent tous deux le développement précliniques des startup biotech, et groupes pharmaceutiques ou nutraceutiques dans les domaines neurologiques, fourniront dès aujourd'hui à leurs clients une nouvelle offre conjointe, rapide et complète pour évaluer sur des modèles in-vitro et in-vivo validés les effets de composés sur les maladies neurodégénératives. Cette nouvelle offre préclinique apporte une première preuve de concept d'efficacité pour sélectionner le composé le plus efficace parmi plusieurs candidats. Des études complémentaires permettront d'étudier les bénéfices thérapeutiques, la compréhension du mécanisme d'action, la stratégie thérapeutique...

"Aider nos clients à atteindre leurs objectifs précliniques stratégiques est notre préoccupation principale, et nous continuons à élargir notre gamme de services et nos partenariats pour soutenir cette mission," déclare Vanessa Villard, CEO, Amylgen. "Avec Neuron-Experts, nous avons choisi un partenaire qui non seulement fournit une expertise inégalée en matière de tests in vitro dans les domaines neurologiques, mais partage également notre engagement profond à faire en sorte que nos clients mutuels aient accès aux solutions les plus complètes et les plus efficaces pour évaluer le potentiel clinique de leurs composés."

"En tant que partenaire de confiance des sociétés de biotechnologies pour leurs développements précliniques dans les maladies neurodégénératives, nous croyons qu'il est extrêmement utile de proposer une évaluation rapide de l'efficacité de nouveaux composés combinant les tests in-vitro et in-vivo comme preuve de concept initiale. Nous sommes honorés de travailler en partenariat avec Amylgen, une CRO préclinique respectée et innovante qui a développé les modèles in-vivo les plus complets dans le domaine du système nerveux central. Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle offre commune et, ensemble, nous sommes impatients de fournir une valeur significative à nos clients », déclare Remy Steinschneider, CEO, Neuron-Experts.

Amylgen commercialisera dès aujourd'hui cette nouvelle offre, qui sera lancée dans un premier temps pour l'évaluation de l'efficacité de composés sur la maladie d'Alzheimer. Cette offre sera rapidement étendue aux autres maladies neurodégénératives.

A propos de Neuron-Experts

Neuron Experts est une société de recherche sous contrat (CRO) préclinique spécialisée dans les études in-vitro de composés neuro-actifs. La société utilise ses propres tests basés sur des cultures de cellules neuronales primaires modélisant les maladies neuro-dégénératives et les troubles cutanés induits par une déficience neuronale.

Neuron-Experts - 2, rue Odette Jasse, 13015 Marseille - France

A propos de Amylgen

Amylgen est une CRO préclinique in-vivo privée offrant une combinaison unique de modèles rongeurs validés et une gamme complète de tests permettant un dépistage rapide et prédictif des effets des médicaments et des nutraceutiques sur la santé du cerveau. Grâce à notre expérience industrielle, nous fournissons des services répondant à des normes de qualité élevées et respectant des délais serrés dans les phases critiques du développement de votre produit. Amylgen accélère le développement de vos produits.

Amylgen - 2196, boulevard de la Lironde, 34 980 Montferrier-sur-Lez - France

