La nouvelle gamme LG gram prouve que portabilité, rendement et grande autonomie peuvent coexister





LG présente ses solutions informatiques portables 2020

conçues en fonction de chaque utilisateur final

TORONTO, le 11 déc. 2019 /CNW/ - La nouvelle série gram de LG, guidée par le LG gram 17 (modèle 17Z90N), le LG gram 15 (modèle 15Z90N) et le LG gram 14 (modèle 14Z90N), est conçue pour établir une nouvelle norme en matière d'informatique portable et satisfaire à tous les besoins des utilisateurs les plus exigeants. Au moment de concevoir sa gamme d'ordinateurs portables gram pour 2020, LG s'est assurée de respecter sa règle d'or en créant des appareils légers, compacts et dotés d'une grande autonomie, tout en les rendant encore plus performants.

Au coeur de cette nouvelle série se trouvent le processeur IntelMD CoreMC de 10e génération, une carte graphique IrisMD Plus et jusqu'à 24 Go de mémoire DDR4 à double canal. Grâce à une capacité de traitement graphique deux fois plus élevée que celle de l'année passée, les créateurs de contenu pourront modifier des vidéos 4K sur la route rapidement et efficacement, et les utilisateurs pourront profiter de jeux fluides grâce à la carte graphique Iris Plus intégrée.

À la faveur de leur pile de 80 Wh, les modèles 17Z90N et 15Z90N peuvent être utilisés pendant des heures et des heures sans être branchés à une source d'alimentation, ce qui assure une portabilité inégalée. Également équipés du Wi?Fi 6, les nouveaux appareils gram de LG offrent une connectivité sans fil améliorée et, par suite, une meilleure efficacité et une consommation d'énergie réduite. Les nouveaux appareils gram de LG sont par ailleurs dotés d'un système de refroidissement Mega Cooling qui garantit leur fonctionnement silencieux et leur évite de surchauffer dans tous les scénarios d'utilisation.

Lauréat du Prix de l'innovation CES 2020, le modèle phare LG gram 17 constitue la solution suprême pour quiconque souhaite profiter d'une productivité maximale dans un format ultra portable. Le vaste écran IPS Wide Quad Extended Graphics Array (WQXGA) de 17 po affiche des images hautement détaillées et des couleurs incroyablement précises. Et le format 16:10 offre plus d'espace pour modifier des vidéos, des photos et des documents.

Repensée pour 2020, la nouvelle gamme offre plus de fonctionnalités et une conception minimaliste pour un look haut de gamme et épuré. Les nouveaux appareils LG gram 15 et 14 demeurent fidèles à l'essence de la marque en offrant une grande autonomie, un temps de chargement rapide et une grande commodité. Les ordinateurs portables minces de LG constituent une référence dans l'industrie, car ils peuvent renfermer un écran de 15 po dans un boîtier de 14 po et un écran de 14 po dans un boîtier conçu pour un ordinateur de 13,3 po.

« La série LG gram continue de trôner au sommet de l'industrie, car elle dépasse les attentes en matière de portabilité sans sacrifier les autres caractéristiques, confie Jang Ik?hwan, chef de la division informatique de LG. Avant, les clients devaient choisir entre le rendement, la portabilité et l'autonomie. Les appareils LG gram prouvent que cette règle ne s'applique plus. »

Les visiteurs du kiosque de LG au CES 2020 (no 11100, hall central du Centre des congrès de Las Vegas) pourront découvrir de première main la puissance, le rendement et la portabilité des nouveaux appareils gram de LG. Restez à l'affût des autres annonces palpitantes de LG à l'occasion du CES à l'aide du mot-clic #LGCES2020.

Caractéristiques techniques :



LG gram 17 (17Z90N) LG gram 15 (15Z90N) LG gram 14 (14Z90N) Taille de l'écran 17 po 15,6 po 14 po ACL IPS WQXGA

(2560 x 1600), espace

colorimétrique sRVB de

96 % IPS pleine HD

(1920 x 1080), espace

colorimétrique sRVB de

96 % IPS pleine HD

(1920 x 1080), espace

colorimétrique sRVB de

96 % Format d'image 16:10 16:9 16:9 Poids 1350 g (2,98 lb) 1120 g (2,47 lb) 999 g (2,2 lb) Dimensions 380,6 x 262,6 x 17,4 mm (14,98 x 10,34 x 0,69 po) 357,6 x 225,3 x 16,8 mm (14,08 x 8,87 x 0,66 po) 323,4 x 209,8 x 16,8 mm (12,73 x 8,26 x 0,66 po) Pile 80 Wh 80 Wh 72 Wh PROCESSEUR Processeur IntelMD CoreMC de 10e génération Processeur IntelMD CoreMC de 10e génération Processeur IntelMD CoreMC de 10e génération GPU Carte graphique IntelMD IrisMD Plus Carte graphique IntelMD IrisMD Plus Carte graphique IntelMD IrisMD Plus Mémoire Jusqu'à 24 Go (DDR4 3200 MHz, 1 interne + 1 fente) Jusqu'à 24 Go (DDR4 3200 MHz, 1 interne + 1 fente) Jusqu'à 24 Go (DDR4 3200 MHz, 1 interne + 1 fente) Stockage Deux fentes M.2 pour carte SSD (NVMeMC) Deux fentes M.2 pour carte SSD (NVMeMC) Deux fentes M.2 pour carte SSD (NVMeMC) Couleur Argent foncé Argent foncé Blanc, argent foncé Clavier Rétroéclairé Rétroéclairé Rétroéclairé Port d'entrée/sortie ThunderboltMC 3 (USB de type C), USB 3.1 x 3, HDMI, microSD/UFS, DC-In HP/sortie microphone (combo) ThunderboltMC 3 (USB de type C), USB 3.1 x 3, HDMI, microSD/UFS, DC-In HP/sortie microphone (combo) ThunderboltMC 3 (USB de type C), USB 3.1 x 2, HDMI, microSD/UFS, DC-In HP/sortie microphone (combo) ACV Lecteur d'empreintes digitales,

conforme à la norme militaire américaine 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Lecteur d'empreintes digitales,

conforme à la norme militaire américaine 810G, DTS x Ultra, Wi-Fi 6 Lecteur d'empreintes digitales,

conforme à la norme militaire américaine 810G, DTS x Ultra, Wi-Fi 6

