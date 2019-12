Lattice accélère la conception de FPGA avec le nouveau logiciel de conception Lattice Radiant 2.0





Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ : LSCC), le leader des solutions programmables à faible puissance a annoncé aujourd'hui la commercialisation de la toute dernière version de son outil de conception logicielle populaire pour les FPGA, Lattice Radianttm 2.0. En plus d'ajouter la prise en charge des appareils de densité supérieure tels que la nouvelle gamme des FPGA CrossLink-NXtm, l'outil de conception amélioré propose de nouvelles fonctionnalités qui facilitent et accélèrent le développement des nouvelles conceptions basées sur FPGA à un niveau jamais vu.

Lorsque les développeurs de systèmes évaluent les plateformes matérielles, le matériel ne constitue qu'une partie de leurs critères de sélection. Ils évaluent également le logiciel de conception utilisé pour configurer le matériel quant à sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités prises en charge, car ces dernières peuvent impacter de manière considérable le coût et le temps de développement globaux du système.

Roger Do, responsable principal de la gamme de produits de logiciels Lattice a déclaré « Le logiciel de conception Lattice Radiant 2.0 offre aux développeurs une expérience conviviale ; l'outil les guide à travers le développement de conception, de la création à l'importation de la PI, la mise en place, jusqu'à la production de flux binaires et le téléchargement des flux binaires sur un FPGA. Les développeurs disposant d'une expérience faible ou inexistante des FPGA pourront tirer parti rapidement des fonctionnalités automatisées de Lattice Radiant. Pour les développeurs FPGA expérimentés, Lattice Radiant 2.0 permet un contrôle plus granulaire sur les configurations FPGA en cas d'optimisations spécifiques nécessaires. »

Les nouvelles mises à niveau des fonctionnalités disponibles dans Radiant 2.0 comprennent :

Un outil de débogage sur puce qui permet aux utilisateurs de mener des correctifs en temps réel. La fonctionnalité de débogage permet aux développeurs d'insérer des commutateurs ou DEL virtuels dans leur code pour confirmer la viabilité. L'outil permet également aux utilisateurs de modifier les configurations de blocs PI pour tester différents modes d'opération.

L'analyse de synchronisation améliorée offre une planification de trace et d'itinéraire et d'horloge plus précise afin d'éviter les problèmes thermiques et de congestion conceptuelle.

L'éditeur d'ordres de modification technique (engineering change order, ECO) permet aux éditeurs d'apporter des modifications supplémentaires à une conception complète sans devoir recompiler la base de données FPGA entière.

Le calculateur de la production de commutation simultanée (Simultaneous Switching Output, SSO) analyse l'intégrité du signal des broches individuelles afin d'assurer que leur performance n'a pas d'incidence négative en raison de leur proximité avec une autre broche.

