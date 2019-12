Personalis, Inc. réalisera une présentation lors du Congrès 2019 ESMO de l'immuno-oncologie





Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), un chef de file de la génomique avancée contre le cancer, a annoncé aujourd'hui que la société allait participer au Congrès 2019 ESMO de l'immuno-oncologie qui se tiendra à Genève en Suisse, du 11 au 14 décembre, avec notamment une présentation écrite (poster) le 12 décembre.

La présentation écrite, intitulée « Une plateforme exhaustive d'immuno-génomique contre les tumeurs pour une immunothérapie de précision : permettre la caractérisation simultanée des tumeurs et du MET à partir d'un échantillon FFIP unique » (A comprehensive tumor immunogenomics platform for precision immunotherapy: Enabling simultaneous characterization of tumors and the TME from a single FFPE sample), décrira la plateforme universelle d'immuno-génomique contre le cancer de Personalis, ImmunoID NeXTtm. Le poster offrira une vue d'ensemble de la façon dont la plateforme peut être utilisée pour explorer les mécanismes déterminants de résistance liés à l'immunothérapie et les nouveaux biomarqueurs composites de réponse ; en utilisant des données analytiques, dont : le typage des antigènes d'histocompatibilité humains (human leukocyte antigen, HLA) et leur perte d'hétérozygotie (loss of heterozygosity, LOH), la prédiction des néo antigènes et leur charge, la caractérisation du répertoire immunitaire, la détection oncovirale, la déconvolution des cellules immunitaires, ainsi que l'évaluation de la masse mutationnelle de la tumeur (tumor mutational burden, TMB) et l'état de l'instabilité microsatellite (microsatellite instability, MSI).

ImmunoID NeXTtm est la première plateforme qui autorise une analyse complète à la fois d'une tumeur et de son microenvironnement immunitaire à partir d'un échantillon unique. La plateforme peut être utilisée pour effectuer des recherches dans les domaines clés de la biologie sur le cancer liés aux tumeurs et au système immunitaire, regroupant ainsi plusieurs tests de biomarqueurs de cancérologie en un test unique et maximisant les informations biologiques pouvant être générées à partir d'un spécimen de tumeur unique.

La présentation sera effectuée par Robert Power, M.S., directeur des produits chez Personalis.

Personalis exposera également lors de la conférence (stand n° 9). Des représentants seront présents pour répondre aux questions sur les capacités de la société en matière d'immuno-génomique contre le cancer.

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est une société spécialisée en génomique du cancer, en pleine croissance, qui transforme le développement des thérapies d'avant-garde, en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur les réponses immunitaires et le cancer de chaque patient. La Plateforme NeXTtm de la Société est conçue pour s'adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients du secteur biopharmaceutique, des informations sur l'ensemble des 20 000 gènes humains et sur le système immunitaire, à partir d'un échantillon tissulaire unique. Personalis fournit par ailleurs des informations génomiques au programme Un million d'anciens combattants du secrétariat aux anciens combattants dans le cadre de son objectif visant à séquencer plus d'un million de génomes d'anciens combattants. Le Laboratoire clinique de Personalis est aligné sur les services GxP, accrédité par le College of American Pathologists (CAP) et certifié CLIA'88. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter www.personalis.com, et suivre Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

