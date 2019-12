Des experts en qualité clinique se réuniront à Londres en février pour l'Euro Clinical Quality Risk Management Forum d'ExL





Ils discuteront, les 24 et 25 février prochains, à Londres, des approches fondées sur les risques visant à optimiser la qualité clinique et à atteindre l'état de préparation aux inspections.

NEW YORK, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- L'European Clinical Quality Oversight Forum et l'European Clinical Inspection Readiness Summit ont fusionné pour former l'European Clinical Quality Risk Management Forum. Cette nouvelle conférence réinventée attire des professionnels de haut niveau dans les domaines de la qualité clinique, de la conformité et de l'exploitation provenant de grandes sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux du monde entier.

L'événement 2020 aura lieu les 24 et 25 février au Marriott Hotel Regents Park de Londres et sera l'occasion de réunir une liste impressionnante d'experts du secteur, parmi lesquels :

David Fryrear , directeur général adjoint, directeur de l'assurance qualité clinique et de la recherche chez Astellas, reviendra pour sa quatrième année à la présidence de l'événement.

directeur général adjoint, directeur de l'assurance qualité clinique et de la recherche chez Astellas, reviendra pour sa quatrième année à la présidence de l'événement. Kerstin Koenig , directrice adjointe, directrice mondiale de la qualité de la recherche et du développement chez Merck, présentera l'impact essentiel des révisions E6 et E8 de l'ICH.

, directrice adjointe, directrice mondiale de la qualité de la recherche et du développement chez Merck, présentera l'impact essentiel des révisions E6 et E8 de l'ICH. Rebecca Webb , directrice de l'assurance qualité en pharmacovigilance chez AbbVie, discutera de l'interface GCP-PV pour s'assurer que les sujets et les problèmes de sécurité sont gérés de façon conforme et efficace.

, directrice de l'assurance qualité en pharmacovigilance chez AbbVie, discutera de l'interface GCP-PV pour s'assurer que les sujets et les problèmes de sécurité sont gérés de façon conforme et efficace. Brigid Flanagan , consultante principale chez The Avoca Group, définira le cadre et les éléments essentiels d'un plan efficace de supervision des fournisseurs CRO.

, consultante principale chez The Avoca Group, définira le cadre et les éléments essentiels d'un plan efficace de supervision des fournisseurs CRO. Devry Spreitzer , directeur de l'assurance qualité mondiale des systèmes électroniques chez Astellas, examinera les pratiques et les outils utilisés pour assurer l'intégrité des données cliniques.

Les tables rondes offriront des occasions interactives d'aborder la gestion proactive des risques suite à la version E6 R2 de l'ICH, la gestion des problèmes et les manquements graves, ainsi que l'actualité la plus récente en matière d'inspection.

Le programme est conçu pour vous fournir des informations à jour sur les tendances en matière de qualité clinique et sur les stratégies d'optimisation, ainsi que sur les meilleures pratiques pour atteindre l'état de préparation aux inspections. Quittez l'événement avec les outils et les contacts dont vous avez besoin pour faire progresser votre gestion des risques en matière de qualité clinique. Vous pouvez télécharger le programme complet ici.

