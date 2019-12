Konnect, le centre d'innovation du Groupe Volkswagen à Tel-Aviv, choisit Seebo comme lauréat de son challenge de startups





Un jury d'experts des plus grandes marques automobiles du Groupe Volkswagen, dont Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Porsche et d'autres, a sélectionné Seebo dans les six catégories du challenge

TEL AVIV, Israël, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Seebo , un pionnier de l'intelligence artificielle axée sur les processus, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le challenge de startups de Konnect, le centre d'innovation du Groupe Volkswagen à Tel-Aviv. Seebo a été choisie à l'issue d'un processus de sélection rigoureux mené par un jury d'experts des principales marques automobiles du Groupe Volkswagen, parmi lesquelles Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Porsche, la division des véhicules utilitaires VW, pour ne citer que celles-ci.

« Le but du challenge était de trouver des technologies qui s'accompagnent d'un potentiel commercial évident, d'une réduction des coûts et qui répondent à des problèmes réels », déclare Stephanie Vox, directrice générale de Konnect. « La solution de Seebo est prête à être commercialisée et peut avoir une incidence rapide sur l'efficacité et les coûts de production. Elle a été choisie à l'aune des normes élevées du Groupe Volkswagen et à l'engagement de celui-ci à fournir à ses clients des voitures de qualité supérieure, aujourd'hui et demain. »

Seebo a été sélectionnée parmi des dizaines de startups qui ont participé au challenge. Ce prix récompense la technologie révolutionnaire de Seebo et garantit une collaboration étroite avec le groupe VW, qui octroie une somme pouvant atteindre 25 000 euros.

« Nous sommes très heureux d'avoir été choisis comme lauréats du Smart Startups Challenge 2019 par les grandes marques du groupe VW, qui sont réputées pour leur qualité et leur innovation », déclare Lior Akavia, cofondateur et PDG de Seebo. « Nous avons hâte de vivre cette collaboration et de faire partie de la quête permanente d'amélioration de l'efficacité et de l'excellence de la production du groupe VW ».

Seebo permet aux constructeurs automobiles de réduire les pertes de qualité et les pannes dues aux processus dans la production et le montage. Recueillant et analysant les données issues des chaînes de production et des systèmes d'inspection automatisés, Seebo s'appuie sur l'analyse prédictive et l'analyse automatisée des causes fondamentales pour garantir un maintien de l'efficacité de la production à son plus haut niveau.

À propos de Seebo

Seebo développe des solutions d'intelligence artificielle axées sur des processus, qui permettent aux fabricants de prévoir et d'éviter les pertes de rendement et de qualité de production. Tirant parti des alertes prédictives et de l'analyse automatisée des causes fondamentales, Seebo favorise l'amélioration continue des processus et l'excellence de la fabrication.

Les solutions de Seebo sont déployées dans le monde entier, sur les sites manufacturiers de plusieurs secteurs d'activité, dont l'automobile, l'alimentation, les produits chimiques et bien d'autres, afin d'optimiser la fabrication en augmentant le débit, tout en améliorant sans cesse la qualité.

Contact pour les médias :

Liran Akavia

Seebo

liran@seebo.com

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 03:00 et diffusé par :