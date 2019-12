Wirecard et Orange Bank étendent les services de paiements mobiles à davantage de consommateurs français





Orange Bank, qui compte parmi les principales banques en ligne françaises, élargit son offre de services de paiement grâce à Wirecard

Reposant sur la technologie Wirecard, le paiement mobile avec Google Pay est maintenant disponible via l´application bancaire Orange Bank

Orange Bank estime que 200 000 de ses utilisateurs Android actuels devraient activer Google Pay

ASCHHEIM, Allemagne, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Wirecard, leader mondial des technologies financières digitales innovantes, et Orange Bank étendent leur coopération fructueuse et proposent désormais à tous les utilisateurs d'Android en France une solution de paiement mobile pratique avec Google Pay. Grâce à Wirecard, Orange Bank s'est déjà imposée comme le leader du marché des paiements mobiles en France - 17% de ces paiements ont été effectués via l'application Orange Bank en 20181. L'ajout de Google Pay devrait augmenter ce pourcentage de manière significative.

Google Pay est un moyen de paiement mobile et sécurisé qui peut être utilisé pour le paiement sans contact à la caisse, les achats en ligne et les paiements dans les applications. Grâce à la technologie Wirecard, les clients d'Orange Bank peuvent désormais payer rapidement et facilement avec un mobile Android NFC. Tout ce qu'ils ont à faire, dans les magasins qui disposent de Google Pay comme moyen de paiement, est de placer leur mobile sur le terminal de paiement POS sans ouvrir l'application et d'allumer l'écran de leur appareil.

Grâce à l'accompagnement de Wirecard, chaque client d'Orange Bank bénéficie désormais des avantages du paiement sans espèces : une fois leur compte ouvert, et avant même la réception de leur carte bancaire Orange Bank, les clients peuvent utiliser leur application pour payer en ligne ou en magasin. Grâce à des fonctionnalités de sécurité innovantes, le paiement mobile est toujours disponible, même en cas de perte ou de vol de la carte bancaire.

Selon une étude eMarketer, la France est l'un des pays leaders de la banque mobile avec un taux d'accès mobile aux comptes bancaires d'environ 70 %. En outre, environ 6,6 millions de personnes, soit 15,6 % des utilisateurs de mobiles en France, effectuent au moins une fois tous les six mois un paiement en magasin par ce biais. Orange Bank a très tôt perçu cette tendance et a développé avec Wirecard une solution bancaire mobile innovante qui permet, entre autres, le paiement sans contact avec son mobile, l'envoi d'argent par SMS ou la consultation du solde du compte bancaire actualisé en temps réel2.

"Nous avons déjà eu de très bonnes expériences avec Wirecard lorsque nous avons lancé Orange Bank. Nous avons donc été ravis de pouvoir compter sur le soutien d'un partenaire expérimenté pour ce projet. Tous les clients d'Orange Bank disposant d'un mobile NFC peuvent désormais bénéficier des avantages du paiement mobile, un usage très apprécié tout comme la consultation de leur solde en temps réel ou encore l'envoi d'argent par SMS", déclare Stéphane Vallois, Directeur général adjoint d'Orange Bank.



"Avec Orange Bank, nous continuons à faire de notre vision d'une société sans espèces une réalité. La France en particulier est un marché très intéressant, car le taux d'adoption dans le secteur de la banque mobile y est déjà très élevé", ajoute Philippe Laranjeiro, Head of Sales, Digital & Telco chez Wirecard.

A propos de Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) est l'une des plateformes digitales dans le domaine du commerce financier qui connaît le plus fort développement. Nous fournissons à nos clients et aux consommateurs un écosystème en constante évolution, avec des services à valeur ajoutée construits autour de paiements digitaux innovants, avec une approche intégrée B2B2C. Cet écosystème se concentre sur les secteurs suivants : paiement et risque, commerce de détail et transaction bancaire, fidélisation et couponing, analyse de données et amélioration du taux de conversion sur tous les canaux de vente (en ligne, sur mobile, ePOS). Wirecard AG est une société cotée à la Bourse de Francfort (DAX et TecDAX, ISIN DE0007472060). Plus d'informations sur notre site web www.wirecard.com, notre fil Twitter @wirecard ou notre page Facebook @wirecardgroup.

A propos de Orange:

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 septembre 2019, dont 88 000 en France. Le Groupe servait 268 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2019, dont 209 millions de clients mobile et 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Orange Bank - SA au capital de 659 775 712 ? - 67 rue Robespierre - 93107 Montreuil Cedex - 572 043 800 RCS Bobigny - Orias n°07 006 369 (www.orias.fr)

Orange - SA au capital de 10 640 226 396 ? - 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement d'Orange Bank - Orias n°13 001 387.

Les références:

1 Source: Groupement des cartes bancaires

2 Voir les conditions sur le site web: orangebank.fr

