MDT propose le capteur magnétique de reconnaissance de formes TMR6209 pour la validation des billets de banque





Un solide portefeuille de propriété intellectuelle et une usine sophistiquée permettent une production de haute qualité, une personnalisation sans stress et une livraison soutenue de capteurs TMR pour les dispositifs anti-contrefaçon financière

SAN JOSE, Californie et ZHANGJIAGANG, Chine, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un grand fabricant de capteurs magnétiques qui se spécialise dans la technologie de la magnétorésistance tunnel (TMR), a annoncé le capteur magnétique à 9 canaux pour lecteurs de billets de banque, TMR6209. Il rejoint la famille des produits TMR6xxx de MDT de capteurs magnétiques TMR de reconnaissance de formes, qui sont conçus pour détecter des propriétés magnétiques sur les billets de banque dans des dispositifs anti-contrefaçon financière, comme les valideurs de billets de banque, les compteuses de billets, les trieuses de billets, les distributeurs automatiques et les guichets automatiques bancaires.

Les produits TMR6xxx de MDT ont été lancés en 2013 comme les premiers capteurs magnétiques de reconnaissance de formes fondés sur la technologie TMR. Ils ont été livrés en grands nombres pour les dispositifs anti-contrefaçon financière avec une demande en croissance rapide. Conçus et fabriqués avec le portefeuille de propriété intellectuelle à la pointe du secteur de MDT et sa technologie TMR inédite et sa propre usine de capteurs TMR, ils affichent un rapport signal-bruit élevé, une excellente régularité des performances, une grande fiabilité et un haut degré de durabilité.

« Avec des années de partenariat solide avec nos clients et toute une série d'optimisations, nos capteurs magnétiques TMR de reconnaissance de formes sont passés en phase de production avancée avec des capacités hauts volumes, des prix compétitifs, une grande qualité et un haut degré de fiabilité reconnus par les applications dans le domaine. Ils sont conçus avec flexibilité pour permettre des options de personnalisation, comme un nombre différent de canaux, l'ajout d'interfaces numériques ou l'accroissement de la résolution à 5 DPI (5 mm/canal) ou 10 DPI (2,5 mm/canal), qui sont des ajouts simples aux concepts existants et qui sont compatibles avec nos procédés de fabrication établis sans transformation importante », explique Dr Song Xue, PDG de MultiDimension Technology. « Nous entendons offrir tous les atouts de la technologie TMR à nos clients avec une fourniture de production soutenue, conjuguée à une plus grande qualité et à un bon rapport coût-efficacité, tout en les aidant à relever les nouveaux défis des applications de prochaine génération. »

Les produits TMR6xxx de MDT incluent :

5 mm canal unique : TMR6401/TMR6401C/TMR6501

30 mm 3 canaux : TMR6403

40 mm 4 canaux : TMR6404X

60 mm 6 canaux : TMR6206L/TMR6406L/TMR6406X, TMR6206D avec sorties numériques

90 mm 9 canaux : TMR6209

120 mm 12 canaux : TMR6212LA

180 mm 18 canaux : TMR6218LA/TMR6218XA

Capteurs magnétiques d'images 100 DPI : TMR6306/TMR6309/TMR6318 avec respectivement 216/360/720 pixels, intégré à un circuit intégré spécifique de conditionnement du signal doté d'une horloge série 5MHz conçue par MDT

Capteurs magnétiques d'images 10 DPI : TMR6318C qui est une version sur mesure de TMR6318, avec 72 pixels sur 180mm

À propos de MDT

MultiDimension Technology, fondée en 2010 à Zhangjiagang dans la province du Jiangsu (Chine), possède des bureaux à Pékin, Shanghai, Chengdu et Ningbo en Chine ainsi qu'à Osaka (Japon) et à San Jose (Californie, États-Unis). MDT a développé un unique portefeuille de propriété intellectuelle et des capacités de fabrication à la pointe du progrès, pouvant soutenir un volume de production de hautes performances de capteurs magnétiques par TMR (magnétorésistance à effet tunnel) à faible coût et répondant aux applications les plus exigeantes. Dirigée par son équipe centrale de gestion constituée d'experts et de vétérans dans la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'est engagée à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à veiller à leur succès. Pour davantage d'informations sur MDT, rendez-vous sur http://www.multidimensiontech.com.

Contacts médias

Jinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com,

Tél. : +1-650-275-2318 (États-Unis), +86-189-3612-1156 (Chine)

Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com,

Tél. : +86-189-3612-1160 (Chine)

