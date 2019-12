Mérieux Equity Partners annonce être entré au capital d'Addmedica, en tant qu'actionnaire de référence, afin d'accélérer la croissance de la société en France et à l'international





LYON, France, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Mérieux Equity Partners, par l'intermédiaire de son véhicule Mérieux Participations 3 (MP3), est entré au capital de la société Addmedica, laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits médicaux à forte valeur médicale ajoutée. L'opération capitalistique vise à accélérer la croissance de l'entreprise en France et à l'international, en étoffant le portefeuille de produits et en renforçant la présence commerciale de l'entreprise sur les géographies clés.

Mérieux Equity Partners annonce aujourd'hui avoir pris une position d'actionnaire de référence, auprès des fondateurs François Anger et Bernard Dauvergne, au sein du laboratoire pharmaceutique Addmedica. Fondé en 2005 et basé à Paris, Addmedica est spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits médicaux à forte valeur médicale ajoutée (médicaments et dispositifs médicaux) pour des maladies rares et invalidantes, notamment un traitement de référence (SiklosÒ) pour la prise en charge de la drépanocytose.

La drépanocytose est une maladie héréditaire qui affecte les globules rouges du sang, ce qui conduit à l'anémie. Ces cellules anormales peuvent aussi se bloquer dans les vaisseaux sanguins, empêchant la circulation du sang. Cela peut provoquer des crises très douloureuses et des lésions de certains organes. SiklosÒ est indiqué dans la prévention des crises vaso-occlusives douloureuses récurrentes, y compris celle du syndrome thoracique aigu, chez les personnes souffrant de drépanocytose symptomatique. SiklosÒ est enregistré en Europe et depuis 2018 aux Etats-Unis pour les patients de plus de 2 ans (approuvé par la FDA).

Mérieux Equity Partners et le management partagent l'ambition d'accélérer l'expansion géographique de l'entreprise ainsi que son portefeuille de produits de spécialité pour la prise en charge de maladies orphelines et de pathologies à fort enjeu de santé publique, en France et à l'étranger.

Bernard Dauvergne souligne que « L'équipe de Mérieux Equity Partners est en mesure de nous accompagner concrètement au moment où la société accélère sa croissance et a besoin de se structurer. » « Ils nous apportent un réseau et des expertises qui nous aident fortement pour nous projeter dans l'avenir, notamment aux USA où nous lançons en ce moment notre produit phare » ajoute François Anger.

« Notre équipe a prouvé sa capacité à structurer une nouvelle opération en capital développement dans une société industrielle française focalisée sur des indications thérapeutiques à fort enjeu médical. » note Jean-François Billet, Senior Partner au sein de l'équipe de direction de Mérieux Equity Partners. « Nous comptons désormais soutenir Addmedica à l'international, notamment en Amérique du Nord, et élargir le portefeuille de produits de spécialité dans la continuité du modèle d'affaires qui a fait le succès de la société », ajoute Quentin de Labarre, Directeur de Participations.

Equipe Mérieux Equity Partners : Jean-François Billet, François Valencony, Quentin de Labarre. Avec le support d'Edouard Eliard (avocat chez Duteil et Associés) et d'Arnaud Vergnolle (Advance Capital).

A propos d'Addmedica - www.addmedica.com

Fondé en 2005, Addmedica est une entreprise pharmaceutique qui se spécialise dans le développement et la commercialisation de produits médicaux pour le traitement de maladies rares et invalidantes. En développant, en enregistrant et/ou en commercialisant des produits médicaux spécialisés (médicaments et dispositifs médicaux) pour le traitement des maladies rares et invalidantes, la mission d'Addmedica est de fournir aux médecins, aux patients et aux organisations de soin des solutions médicales à forte valeur ajoutée.

A propos de Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com

Dédiée au capital innovation et capital développement, Mérieux Equity Partners est une société de gestion enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis Juin 2018, qui mobilise aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs et partenaires régionaux en Europe et en Amérique du Nord. Mérieux Equity Partners joue un rôle actif en tant qu'actionnaire de référence de sociétés à fort potentiel, en soutien aux entrepreneurs dans les domaines de la santé et de la nutrition. Les entreprises du portefeuille de participations bénéficient d'un accès privilégié au réseau industriel, scientifique et commercial de l'Institut Mérieux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Pour plus d'informations, merci de contacter Mérieux Equity Partners S.A.S.

Jean-François BILLET, Senior Partner, jean-francois.billet@merieux-partners.com

