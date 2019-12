Qatar Investment Authority va investir 3 200 crore roupies dans Adani Electricity Mumbai Limited





AHMEDABAD, Inde, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Adani Transmission Limited (« ATL »), Adani Electricity Mumbai Limited (« AEML ») et une filiale de Qatar Investment Authority (« QIA ») ont signé des accords définitifs concernant la vente à QIA d'une participation de 25,1 % dans AEML et ainsi qu'un investissement dans une dette subordonnée d'actionnaire par QIA dans AEML (la « Transaction »). L'investissement total de QIA dans AEML représentera approximativement 3 200 crore roupies (équivalent d'approximativement 450 millions de dollars).

AEML détient un permis d'entreprise intégrée de production, transmission et distribution d'électricité, laquelle dessert à l'heure actuelle plus de 3 millions d'usagers sur une superficie de permis d'environ 400 kilomètres carrés dans la ville de Bombay, septième plus grande ville du monde par l'importance de sa population. La part du marché de Bombay pour AEML est d'environ 87 % de par la superficie du permis, 67 % pour ce qui est des usagers et 55 % pour l'électricité fournie.

Dans le cadre de la Transaction, ATL et QIA ont convenu de plans définitifs pour assurer que 30 % de l'électricité fournie par AEML provienne de centrales électriques solaires et éoliennes d'ici l'année 2023. ATL et QIA se sont par ailleurs entendues sur un certain nombre d'autres initiatives écologiques pour lutter contre le changement climatique et faciliter la transition vers une économie durable à faible émission de carbone.

La Transaction est le signe de relations de plus en plus fortes entre l'Inde et le Qatar, ainsi que de l'engagement des deux pays envers un développement ultérieur de leurs liens étroits dans les années à venir.

M. Gautam Adani, président d'Adani Group, a fait ce commentaire : « Nous sommes enchantés de nous lancer dans ce partenariat avec Qatar Investment Authority. Ensemble, nous allons continuer à oeuvrer vers une amélioration de la fiabilité de la fourniture et la satisfaction de la clientèle pour plus de 3 millions d'usagers desservis par AEML à Bombay. Nous sommes convaincus que cette transaction représente une étape significative sur le parcours d'Adani Group en marquant le début d'un partenariat à long terme avec QIA ».

M. Mansoor Al-Mahmoud, directeur général de QIA, a fait observer : « Nous estimons qu'Adani Electricity Mumbai Limited est le meilleur service public d'électricité de sa catégorie en Inde et possède un extraordinaire potentiel de croissance. Nous avons hâte de voir un partenariat à long terme avec Adani Group, avec qui nous partageons une perspective intergénérationnelle sur les investissements et une vision commune pour une croissance durable et un succès constant d'AEML. »

M. Al-Mahmoud a ajouté : « Cet investissement témoigne de notre confiance dans l'Inde, avec qui le Qatar partage des liens ancrés profondément et d'excellentes relations. »

La Transaction est la plus récente d'une série de placements entrepris par QIA dans des biens d'infrastructures de classe mondiale avec des partenaires de confiance à l'échelle mondiale.

Il est attendu que la Transaction soit conclue début 2020 sous réserve de la réception d'approbations réglementaires et de la satisfaction aux conditions suspensives habituelles.

SKN Advisors Limited a agi en tant que conseiller financier et Cyril Amarchand Mangaldas a agi en tant que conseil juridique d'ATL et d'AEML pour la Transaction.

J.P. Morgan a agi en tant que conseiller financier, et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP et AZB & Partners ont agi en tant que conseil juridique de QIA pour la Transaction.

À propos d'Adani Electricity Mumbai Limited (AEML) ? Adani Electricity Mumbai Limited, faisant partie de la diversification d'Adani Group, est une entreprise intégrée de production d'énergie, de transmission et de distribution d'électricité pour la vente au détail. AEML possède et exploite le réseau d'alimentation électrique le plus grand et le plus efficace en Inde. AEML dessert plus de 3 millions d'usagers répartis sur 400 kilomètres carrés à Bombay et dans ses banlieues, répondant ainsi à une demande en énergie avoisinant 2 000 MW avec une fiabilité de 99,99 % laquelle est parmi les plus élevées du pays. AEML assure d'excellents services d'assistance à la clientèle en s'aidant de technologies sophistiquées. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.adanielectricity.com

À propos d'Adani Transmission Limited (ATL) ? Adani Transmission Limited est l'instrument économique de transmission et distribution d'Adani Group, l'un des plus grands conglomérats d'entreprises en Inde. ATL est la plus grande société privée de transport d'énergie du pays, avec un réseau de transmission dont le cumul est d'environ 14 738 ckt km (kilomètres de circuit), dont 11 477 ckt km sont opérationnels et 3 261 ckt km sont à divers stades de construction. Les besoins énergétiques de l'Inde devant quadrupler dans les années à venir, ATL est pleinement équipée pour créer un réseau de transport d'énergie solide, fiable et travailler activement en vue de l'objectif 'Power for All' (l'électricité pour tous) d'ici 2022. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.adanitransmission.com

À propos de Qatar Investment Authority (QIA) ? Qatar Investment Authority constitue le fonds souverain d'investissement de l'État du Qatar et c'est un contributeur important de la réalisation de la Vision nationale du Qatar pour 2030. QIA a été fondée en 2005 dans le but de renforcer l'économie du pays grâce à une diversification dans de nouvelles catégories d'actifs. Édifiée sur le patrimoine d'investissements du Qatar remontant à plus de trois décennies, la croissance du portefeuille de placements à long terme de QIA aide à compléter la richesse de l'État du Qatar en ressources naturelles. Avec son siège à Doha et avec une filiale à New York (QIA Advisory), QIA est structurée pour fonctionner aux plus hauts niveaux des investissements mondiaux. QIA est un investisseur de classe mondiale et observe la plus stricte discipline financière et commerciale. QIA possède un palmarès solide d'investissements dans de multiples catégories d'actifs, notamment les valeurs mobilières cotées, l'immobilier, les actifs alternatifs et le capital-investissement sur tous les grands marchés mondiaux. QIA recherche des placements qui soient responsables sur le plan social, économique et écologique, en regardant au-delà des rendements à court terme : QIA poursuit une croissance équilibrée et durable afin de maximiser les rendements à long terme. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.qia.qa

Mise en garde

Certains des énoncés dans ce communiqué de presse peuvent être des énoncés prospectifs ou des énoncés d'attentes futures sur la base d'informations disponibles actuellement. De tels énoncés sont naturellement subordonnés à des risques et incertitudes. Des facteurs comme l'évolution de la conjoncture économique générale, les conditions futures des marchés, des événements inhabituels de pertes catastrophiques, des changements sur le marché des capitaux et d'autres circonstances peuvent avoir pour conséquence que les événements ou résultats réels soient matériellement différents de ceux anticipés dans de tels énoncés. ATL, QIA et AEML n'expriment aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'état de mise à jour de tels énoncés. En conséquence, en absolument aucun cas ATL, QIA, AEML ou l'une quelconque de leurs sociétés affiliées ne seront tenues responsables envers qui que ce soit pour toute décision faite ou mesure prise en relation avec les informations et/ou énoncés dans ce communiqué de presse ou avec tout dommage associé.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1043094/Mumbai.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1043095/AEML_Map.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1043096/CEO_QIA_Mansoor.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1043097/Chairman_Adani_Gautam.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/941759/Qatar_Investment_Authority_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1043098/Adani_Transmission_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 02:00 et diffusé par :