Sevan Multi-Site Solutions attire un investissement de 17,5 millions USD pour soutenir sa croissance continue





Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), un chef de file mondial des services d'analyses de données, d'enquêtes, de conception, de gestion de programme et de développement, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un cycle de financement de série A de 17,5 millions USD mené par ABS Capital Partners, un investisseur de premier plan dans la société en croissance à un stade avancé. Le financement sera utilisé pour élargir son offre commerciale, développer de nouvelles technologies et renforcer la société afin de garantir sa croissance continue et son évolutivité.

« En huit ans seulement, Sevan a établi sa réputation en tant que société de gestion de programme multisite, de référence, et expert de l'industrie », a déclaré Jim Evans, président et PDG de Sevan. « ABS Capital sera un formidable partenaire dans l'aventure qui nous attend. Ses employés expérimentés, leur culture et leur compréhension approfondie des investissements technologiques accéléreront notre croissance. Nous sommes ravis de continuer à proposer l'excellence à nos formidables clients, et nous nous développerons tous ensemble ! »

Créée en 2011, Sevan aide ses clients à développer, rafraîchir et mettre à jour leur portefeuille de sites. Les concurrents publics d'envergure ne sont généralement pas axés sur le marché multisite, et les entreprises plus petites sont incapables de rivaliser avec l'éventail et la qualité des services proposés par Sevan.

Il y a un besoin accru de rénover et de gérer couramment les opérations d'installations dans de vastes régions. Les organisations mondiales consacrent de plus en plus de temps et d'argent à l'entretien et l'amélioration des sites existants plutôt qu'à en bâtir de nouveaux. Les remarquages, les introductions de nouveaux produits, les co-entreprises créant un magasin dans un magasin, et les nouvelles technologies permettant une automatisation en libre-service sont autant de moteurs actuels des programmes de rénovation.

Étant donné l'investissement minoritaire d'ABS Capital Partners, le directeur général partenaire, Phil Clough, rejoindra le conseil des administrateurs de Sevan.

« Nous avons été impressionnés par la présence nationale, la solide réputation, la suite complète de services et l'habilitation technologique de Sevan », a déclaré M. Clough. « Ayant investi avec succès, au fil des années, dans un nombre conséquent de sociétés de services d'entreprises, ABS Capital reconnaît la croissance solide de Sevan comme un indicateur clé de sa réussite future. »

Il s'agit du premier cycle de levée de capitaux institutionnels, à l'initiative de Sevan. Les clients actuels comprennent plus de 40 groupes de premier plan, répartis sur des milliers de sites, parmi lesquels McDonald's, Walgreens, Chipotle, BP, Starbucks, 7-Eleven, DaVita, HCA Healthcare et Walmart.

En 2019, Sevan s'est hissée au 713e rang dans la liste Inc. 5000 des sociétés privées à la croissance la plus rapide, à l'échelle nationale. En octobre 2018, Sevan a été nommée parmi les 100 Meilleures petites entreprises par Great Place to Work® et FORTUNE, arrivant en 29e position dans la liste. Pendant six années de suite, ses employés ont désigné Sevan comme un excellent lieu de travail (Great Place to work).

Sevan est une entreprise de gestion de projet, de 500 personnes, dont le siège se trouve à Downers Grove, dans l'Illinois, avec un bureau international à Londres.

À propos de Sevan

La vision de Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) est d'être la meilleure au monde à fournir des services d'analyse de données, visites virtuelles, enquêtes, conception, gestion de programmes et développement, aux entreprises exploitant plusieurs sites. Soutenir les personnes, l'environnement et les activités de ses clients est la passion de Sevan. Sevan aide des marques mondiales emblématiques parmi lesquelles : 7-Eleven, AAFES, Albertsons, BP, Bento Box, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, Kroger, McDonald's, Marathon, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance et Walmart. Sevan déploie ses initiatives multisites de façon efficace, prévisible et transparente. En appliquant des solutions technologiques de pointe, Sevan optimise les sites nouveaux, repensés et rénovés. L'expertise de la société couvre de nombreux secteurs commerciaux, y compris les institutions bancaires, les stations-service et les enseignes de proximité, les services gouvernementaux, les restaurants, les épiceries, la vente au détail, la santé, le logement ainsi que les industries de l'hébergement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sevansolutions.com.

À propos d'ABS Capital Partners

Depuis près de 30 ans, ABS Capital investit dans les sociétés à un stade avancé de croissance, aidant les PDG à capitaliser sur de nouvelles opportunités et à naviguer parmi les obstacles imprévus, sans jamais perdre de vue l'objectif ultime d'atteindre une excellence durable. Nos partenaires jouissent de décennies d'expérience en tant que cadres supérieurs, banquiers d'investissement et investisseurs dans les industries dans lesquelles nous investissons : les services d'entreprise et axés sur la technologie ainsi que les services de santé. Cette combinaison d'expérience et d'expertise signifie que nous portons une attention méticuleuse sur les besoins spécifiques que rencontrent les sociétés en croissance lorsqu'elles cherchent à atteindre le niveau suivant. En aidant à la transformation de plus de 125 sociétés dans leur phase de développement la plus importante, ABS contribue sans relâche à libérer le potentiel pour une croissance durable. ABS Capital Partners. Here, we grow. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.abscapital.com.

