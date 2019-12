Glassdoor Annonce Les Gagnants De Son Prix Du Choix Des Employés, Récompensant Les Meilleurs Employeurs En 2020





Les secteurs de la technologie et de la manufacture dominent en France

Salesforce fait son entrée au classement et se positionne n°1

SAP passe de la 23e place l'année dernière à la 4e place cette année

PARIS, le 11 décembre 2019 ­/CWN/ - Glassdoor, l'un des plus grands sites d'emploi et de recrutement au monde, a annoncé les vainqueurs de la 12e édition de son Prix des Employés (5e édition en France), récompensant les Meilleurs Employeurs en 2020 en France et dans huit autres pays. Di?érent de tous les autres prix en lien avec le monde du travail, le Prix du Choix des Employés est basé uniquement sur la contribution des employés qui fournissent volontairement des avis anonymes, en laissant un commentaire sur leur employeur, avec la description de leur poste, de l'environnement de travail et de l'entreprise, au cours de l'année passée.

Cette année, le Prix du Choix des Employés inclut dix catégories distinctes, récompensant les Meilleurs Employeurs en France, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Brésil, au Mexique, en Argentine et à Singapour. En France, Glassdoor a révélé les 25 Meilleurs Employeurs parmi les entreprises employant 1 000 employés ou plus. Les gagnants sont classés selon leur note générale au cours de l'année passée. (Note sur une échelle en cinq points : 1= très insatisfait, 3 = OK, 5 = très satisfait ; les calculs réels dépassent la millième décimale.) :

Les 10 Meilleurs Employeurs en 2020 en France sont :

« Le Prix du Choix des Employés récompensant les Meilleurs Employeurs en 2020 marque le début d'une décennie où la culture d'entreprise prime », a déclaré Christian Sutherland-Wong, Président et Directeur Général de Glassdoor. « Le temps où la culture d'entreprise était considérée comme un paramètre non-essentiel et abstrait est révolu. À l'ère de la transparence en milieu professionnel, la mission, la culture et les valeurs d'une entreprise sont cruciales dans la capacité à recruter et à retenir les meilleurs talents. Nous sommes fiers de célébrer les employeurs exceptionnels qui se démarquent aux yeux de leurs employés. »

« Les salariés privilégient de plus en plus la culture au salaire, et les études démontrent que la culture est le principal facteur de satisfaction à long terme des employés », a déclaré Andrew Chamberlain, Économiste en Chef de Glassdoor. « Les chefs d'entreprise ont la preuve quantifiable que la culture est l'un des investissements les plus judicieux qu'ils puissent faire pour assurer le succès et la longévité de leur entreprise. Cependant, être une organisation axée sur la culture n'est pas qu'une question d'avantages financiers. Il s'agit d'articuler une mission clairement définie qui correspond aux aspirations des employés et qui leur permette d'optimiser leurs performances. »

La liste Glassdoor des 25 Meilleurs Employeurs de France en 2020 présente les employeurs vainqueurs dans diverses industries, telles que les technologies, la manufacture, le service aux entreprises, l'aérospatial et l'énergie, figurant en tête de liste. Salesforce entre pour la première fois au classement et se positionne directement en première place avec une note de 4,5. Trois autres entreprises font leur entrée au classement cette année, dont Murex (n°3), CEA (n°17) et Sia Partners (n°19). Vingt-et-une des 25 entreprises récompensées sont françaises et ont leur siège social en France, dont 17 basées à Paris et 4 en région, à Lilles, Clermont-Ferrand et Toulouse.

Parmi les thèmes communs aux 25 Meilleurs Employeurs de France en 2020 figurent l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les opportunités de carrière et de mobilité à l'international, les avantages sociaux, les salaires compétitifs, l'ambiance au sein des équipes et des dirigeants bienveillants et inspirants.

VIDÉO + INTERVIEWS + COMMENTAIRES D'EMPLOYÉS : Glassdoor offre du contenu vidéo et éditorial, comprenant des interviews de PDG, dirigeants et employés des employeurs gagnants. Voir les liens ci-dessous pour télécharger et intégrer la vidéo, ainsi que les citations et commentaires sur le Blog Glassdoor, mettant en vedette plusieurs employeurs gagnants, notamment :

Notes pour les rédacteurs

Lorsqu'un employé soumet un avis sur son employeur sur Glassdoor, il est invité à donner son opinion sur les avantages et les inconvénients à travailler dans cette entreprise et à donner des conseils à la direction. Les employés sont également priés de noter dans quelle mesure ils sont généralement satisfaits de leur employeur, de noter leur PDG, ainsi que de noter cinq attributs clés de leur lieu de travail, y compris les perspectives de carrière, la rémunération et les avantages, la culture et les valeurs, les dirigeants et l'équilibre travail/vie privée. En outre, les employés peuvent indiquer s'ils recommanderaient leur employeur à un ami et quelle est leur opinion sur les perspectives commerciales de l'employeur dans les six prochains mois.

Sur plus d'un million d'employeurs notés sur Glassdoor au total dans le monde, la note moyenne est de 3,5/5.

Les lauréats du Prix du Choix des Employés pour les Meilleurs Employeurs en 2020 en France sont déterminés au moyen d'un algorithme propriétaire de Glassdoor, en tenant compte de la quantité, de la qualité et de la cohérence des avis approuvés par Glassdoor, partagés par les employés basés en France entre le 23 octobre 2018 et le 21 octobre 2019. Les employeurs éligibles à ce prix doivent avoir reçu au moins 20 avis pendant la période d'admissibilité, pour chacun des huit attributs clés de l'environnement de travail (note générale de l'entreprise, opportunités de carrière, rémunération et avantages, culture et valeurs, dirigeants, équilibre travail/vie privée, recommandation à un ami et perspectives commerciales de l'entreprise) pris en considération par l'algorithme du Prix. Pour davantage de simplicité, les notes sont affichées au dixième près, bien que les calculs s'étendent au-delà du millième pour déterminer le classement final. Le rapport complet de méthodologie peut être consulté et téléchargé ici : https://www.glassdoor.fr/Récompense/index.htm.

