Flowmon fournira un outil d'analyse du trafic réseau native dans le cloud avec la fonction de mise en miroir de paquets de Google Cloud

BRNO, République tchèque, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Flowmon Networks, une société d'intelligence réseau, a annoncé l'expansion de sa visibilité native dans le cloud en prenant en charge la fonction de mise en miroir de paquets de Google Cloud. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux clients de reproduire de manière native leur trafic Google Cloud dans Flowmon pour bénéficier de fonctions de surveillance avancée des menaces, d'optimisation des performances et de détection des anomalies.

Les organisations continuent de migrer leurs charges de travail vers le cloud, mais les performances et la visibilité de la sécurité de leurs ressources cloud sont à la traîne. Ce problème particulièrement inquiétant pour les équipes de NetOps et de SecOps qui sont chargées d'assurer la fiabilité et la bonne santé de leurs réseaux. La fonction Packet Mirroring (mise en miroir des paquets), récemment offerte par Google Cloud, permet d'obtenir plus de trafic réseau brut dans l'environnement de cloud virtuel privé (VPC), et de surmonter ainsi les limitations du cloud en termes de visibilité. Grâce à cette fonctionnalité, Flowmon débloque l'analyse du trafic réseau à des fins de performance et de sécurité dans Google Cloud.

« La mise en miroir des paquets de Google Cloud est une excellente nouvelle fonctionnalité permettant de surveiller le trafic cloud exactement de la même façon que les clients sont habitués à le faire dans les infrastructures sur site », a déclaré Pavel Minarik, directeur de la technologie chez Flowmon Networks. « Les équipes informatiques doivent assurer le bon fonctionnement des services, mais aussi détecter les schémas de trafic inhabituels qui semblent indiquer une faille de sécurité. Grâce à Flowmon et à la mise en miroir des paquets, c'est désormais possible avec les ressources Google Cloud. »

La mise en miroir des paquets est l'équivalent virtualisé d'un TAP réseau. Cette fonction fournit une copie du trafic de paquets brut aux appareils de surveillance et de sécurité pour effectuer une analyse plus approfondie. Les paquets ainsi reproduits sont envoyés vers un équilibreur de charge interne, puis à un groupe d'instances d'un ou plusieurs collecteurs Flowmon dotés d'une sonde Flowmon intégrée. Dès lors, les clients disposent de toute la puissance de Flowmon avec un niveau de visibilité équivalent à celui auquel ils sont habitués dans le cadre de déploiements sur site ou dans un cloud privé.

Avec Flowmon et la mise en miroir des paquets, les clients bénéficieront :

d'une réponse rapide aux menaces et d'une réduction du temps moyen de résolution pour les incidents en cours affectant la disponibilité des applications et la sécurité des données, grâce à l'analyse automatisée du trafic et à la détection des menaces ;

d'informations exploitables sur les pannes, la dégradation des services et leur impact sur l'infrastructure ;

de l'optimisation des performances des applications avec la surveillance de l'expérience de l'utilisateur final ;

de la sélection dynamique des sources de miroir de paquets avec des filtres et/ou des balises afin de trouver le bon équilibre entre les coûts de surveillance et la visibilité.

« La visibilité du trafic est essentielle pour prévenir les failles de sécurité et les attaques à mesure que la complexité des réseaux s'accroît », a déclaré Mahesh Narayanan, chef de produit chez Google Cloud. « Avec la mise en miroir des paquets, nos clients ont désormais la possibilité de détecter de manière proactive les intrusions sur les réseaux, d'analyser et de diagnostiquer les problèmes de performance des applications pour les moteurs Compute Engine et Google Kubernetes Engine, dans toutes les régions et sur tous types de machines. »

Flowmon est une solution unique qui fournit des outils à l'intention des NetOps et des SecOps. En ajoutant la mise en miroir des paquets dans son lot de fonctionnalités, elle consolide son leadership dans le domaine des outils de surveillance natifs dans le cloud. Outre Google Cloud, Flowmon permet également à ses clients de surveiller de manière native l'infrastructure Amazon VPC et Microsoft Azure.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le blog de Flowmon, le blog sur la mise en miroir des paquets VPC de Google Cloud ou consultez la page d'accueil VPC de Google Cloud. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse support@flowmon.com pour bénéficier d'une période d'essai de Flowmon dans Google Cloud.

À propos de Flowmon

Flowmon Networks aide les entreprises à gérer et sécuriser leur infrastructure réseau en toute confiance.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Lukas Dolnicek, relations publiques et communications

T : +420 530 510 616

E : lukas.dolnicek@flowmon.com



