NTT et Microsoft forment une alliance stratégique pour créer de nouvelles solutions numériques





NTT Corporation (NTT) et Microsoft Corp. ont annoncé aujourd'hui une alliance stratégique sur plusieurs années visant à fournir des solutions sécurisées et fiables qui aideront les entreprises clientes à accélérer leur transformation numérique. L'alliance réunira l'infrastructure informatique, les services gérés et l'expertise sécuritaire de NTT, parmi les meilleur(e)s de leurs catégories, avec la plateforme nuagique et les technologies d'IA fiables de Microsoft. Les initiatives clés de l'alliance comprennent la création d'un Tissu numérique mondial (Global Digital Fabric), le développement de solutions d'entreprise numériques développées à partir de Microsoft Azure, et la co-innovation pour les technologies de prochaine génération dans le domaine du réseau tout photonique et de l'informatique de réplique numérique.

En tant que l'une des plus larges organisations mondiales de technologie et de solutions d'entreprise, NTT propose des services intégrés qui comprennent les conseils d'entreprise numérique et les services gérés optimisant la cybersécurité, les applications, le nuage, les centres de données et les réseaux mondiaux dans plus de 190 pays et régions. Dans le cadre de l'alliance stratégique, NTT a choisi Microsoft Azure en tant que sa plateforme nuagique privilégiée afin de moderniser son infrastructure informatique et ses solutions clients mondiales, notamment en dotant d'une analytique évoluée la surveillance cybersécuritaire et la plateforme de gestion informatique hybride.

« NTT est engagée à aider les entreprises à concrétiser leurs initiatives de transformation numérique pour les aider à créer un monde plus intelligent. Nous pensons que la combinaison de la plateforme Microsoft Azure et de l'infrastructure connectée et des capacités de prestations de services de NTT accéléreront ces efforts. Par ailleurs, les sociétés collaboreront sur IOWN, y compris dans des domaines tels que le réseau tout photonique et l'informatique de réplique numérique », a déclaré Jun Sawada, président et directeur général de NTT.

« Notre alliance stratégique combine l'infrastructure mondiale et l'expertise des services de NTT avec la puissance d'Azure », a ajouté Satya Nadella, PDG de Microsoft. « Ensemble, nous développons de nouvelles solutions couvrant l'IA, la cybersécurité et le nuage hybride, dans nos efforts pour aider les entreprises clientes à accélérer leur transformation numérique. »

Les initiatives clés de l'alliance incluent :

1. La formation d'un Tissu numérique mondial (« Global Digital Fabric »)

Le Tissu numérique mondial est une combinaison de l'infrastructure informatique mondialement connectée de Microsoft Cloud et de NTT. Elle réunit les points forts des deux sociétés dans le domaine des solutions de productivité, du nuage public, du centre de données mondial et de l'infrastructure de réseau. Le Tissu numérique mondial vise à créer un environnement extrêmement durable, sécurisé et robuste pour les entreprises afin qu'elles accélèrent la concrétisation de leurs ambitions numériques dans le monde entier.

2. Le développement de solutions d'entreprise numériques

L'alliance couvre également le développement de solutions numériques développées sur Microsoft Azure afin de permettre aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique tout en sécurisant mieux leurs processus internes, et leur réseau nuagique. Les initiatives clés comprennent des analyses avancées de la surveillance cybersécuritaire, la robotique sociale avec une IA relationnelle pour les répliques numériques, des solutions professionnelles numériques, ainsi que la découverte et la gestion des connaissances.

3. Co-innovation pour technologies de prochaine génération

L'alliance étudiera également la recherche et le développement d'un réseau tout photonique et d'une informatique de réplique numérique dans le cadre du concept « Réseau optique et sans fil innovant (Innovative Optical and Wireless Network, IOWN) ». L'objectif consiste à fournir une interaction plus naturelle entre les individus, la nature et la technologie, ainsi qu'à soutenir une croissance durable avec une plateforme futuriste de traitement du réseautage et de l'information basée sur l'optique.

En outre, NTT et Microsoft s'engagent à maîtriser la puissance de la technologie pour un avenir plus durable. Les sociétés ont l'intention de travailler ensemble pour investir dans des projets innovants qui exploitent la technologie pour renforcer les initiatives de développement durable de NTT et les subventions AI for Earth de Microsoft.

« NTT et Microsoft ont un long historique de collaboration, et cette alliance stratégique ne fera qu'approfondir notre partenariat. Nous partageons la même vision d'offrir aux entreprises et à la société des technologies intelligentes sécurisées pour un avenir meilleur et plus durable », a souligné Jun Sawada, président et directeur général de NTT.

À propos de NTT

NTT est un fournisseur mondial de technologie et de solutions d'entreprise permettant aux clients d'accélérer leur croissance et de lancer des modèles d'entreprise numérique innovants.

Nous fournissons des conseils, une technologie et des services gérés d'entreprise numérique pour la cybersécurité, les applications, l'environnement travail, le nuage, les centres de données et les réseaux - le tout soutenu par notre expertise approfondie du secteur et notre innovation.

En tant que l'un des cinq premiers prestataires de services informatiques internationaux, nos équipes diversifiées fournissent des services dans plus de 190 pays et régions. Nous travaillons au service de 85 % des sociétés du classement Fortune Global 100 ainsi que de milliers d'autres clients et communautés.

Avec une tradition de plus de 120 années de services et de responsabilité sociale, nous soutenons activement nos clients et un monde plus durable.

Pour en savoir plus, visitez www.global.ntt.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique d'un monde destiné au cloud et à l'intelligence. Sa mission est de donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions.

