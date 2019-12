Visa et ses partenaires mondiaux élargissent l'accès aux paiements transfrontaliers pour les consommateurs et les PME





Dans le monde connecté d'aujourd'hui, le transfert d'argent pour les consommateurs comme pour les entreprises devrait être aussi simple et aussi routinier que l'envoi d'un SMS. Pourtant, dans de nombreux cas, les consommateurs et les entreprises continuent de s'appuyer sur des processus papier manuels, de payer des honoraires élevés et de choisir les espèces pour envoyer de l'argent à leurs amis, leur famille et leurs partenaires commerciaux. Grâce à Visa Direct, un solution de paiement push en temps réel1 qui a traité 2 milliards de transactions2 au cours de l'année passée, Visa travaille avec des partenaires et des clients du monde entier pour simplifier, numériser et réduire les coûts dans l'espace de l'envoi de fonds qui connaît une croissance rapide3.

Nouvel arrivé dans son écosystème actuel de partenaires d'envois de fonds dans le monde, Visa a annoncé aujourd'hui que TransferWise, une société technologique mondiale spécialisée dans les paiements internationaux, s'apprêtait à offrir à ses clients une capacité supplémentaire en leur permettant de transférer rapidement, en toute sécurité et en temps réel de l'argent vers des cartes de débit. Le service intégré, initialement disponible en Espagne, devrait également être bientôt proposé en Roumanie, en Hongrie, en République tchèque et en Bulgarie. TransferWise offre à ses clients une compréhension claire de leur structure de frais dès le départ, avec une grande transparence concernant les coûts associés à l'envoi et à la réception d'argent à l'international. TransferWise prévoit de continuer à collaborer avec Visa et d'étendre son offre Visa Direct dans toute l'Europe et à l'échelle mondiale en 2020.

« La technologie nous rapproche, mais il reste encore des défis qu'elle n'a pas résolus en ce qui concerne les particuliers et les petites entreprises qui souhaitent déplacer de l'argent à travers le monde », a déclaré Bill Sheley, vice-président directeur et chef mondial de Visa Direct, Visa. « La collaboration avec TransferWise est le dernier des efforts déployés par Visa pour aider nos clients à permettre aux particuliers et aux petites entreprises d'envoyer et de recevoir des paiements internationaux rapidement et en toute sécurité en utilisant la puissance de Visa Direct. »

Visa travaille actuellement avec des institutions financières, des partenaires technologiques et des responsables des transferts de fonds, notamment EMQ, MoneyGram et Remitly, pour offrir la fonctionnalité Visa Direct sur les marchés du monde entier - atteignant des comptes via les capacités « push to card » dans plus de 200 pays - le tout via un point unique de connexion.

« La mission de TransferWise est de déplacer de l'argent dans le monde d'une manière rentable, rapide et transparente », a précisé Kristo Käärmann, PDG et co-fondateur de TransferWise. « L'intégration de Visa Direct facilite encore plus le processus de transfert et nous rapproche de la réalisation de notre mission. »

Visa a récemment procédé à l'acquisition d'Earthport, l'un des plus importants réseaux ACH (Automated Clearing House) indépendants au monde. L'offre combinée, qui rassemblera les capacités existantes de Visa et le réseau Earthport, donnera aux clients de Visa Direct la possibilité d'effectuer des paiements à la majorité des personnes ayant accès aux services bancaire à travers le monde, le tout via une connexion unique. Ceci représente un élément clé de l'objectif de Visa qui est d'être un point de connexion unique (un réseau de réseaux) pour des milliers d'institutions financières et des milliards de terminaux d'utilisateurs dans le monde.

1 La disponibilité réelle des fonds varie en fonction de l'établissement financier du destinataire et de la région. Visa demande aux émetteurs de fonds rapides de mettre ceux-ci à la disposition des détenteurs de carte, au maximum dans les 30 minutes suivant l'approbation de la transaction. Veuillez contacter votre représentant Visa pour plus d'informations.

2 https://s1.q4cdn.com/050606653/files/doc_financials/2019/q4/CORRECTED-TRANSCRIPT-Visa,-Inc.(V-US),-Q4-2019-Earnings-Call,-24-October-2019-5-00-PM-ET.pdf Les données font référence à l'exercice 2019 de Visa, qui s'est terminé en septembre 2019.

3 Banque mondiale, « Record High Remittances Sent Globally in 2018 » (Nombre record de transferts de fonds dans le monde en 2018)

