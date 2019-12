McDonald's du Canada nomme son tout premier éleveur modèle et souligne son engagement constant envers l'industrie canadienne du boeuf





TORONTO, le 10 déc. 2019 /CNW/ - McDonald's du Canada nomme Stephen Hughes du ranch Chinook à Longview, en Alberta, le tout premier représentant canadien de son programme d'éleveurs et d'agriculteurs modèles de portée mondiale mettant en lumière les témoignages d'éleveurs et d'agriculteurs d'exception qui appliquent les pratiques exemplaires de production de boeuf et d'agriculture.

Le choix s'est porté sur M. Hughes en raison de son engagement de longue date à adopter des pratiques d'élevage novatrices, notamment des techniques de pâturage en rotation toute l'année. Nommé éleveur modèle de McDonald's du Canada, M. Hughes inspirera ses collègues éleveurs et agriculteurs, partagera ses expériences avec eux, mettra de l'avant les pratiques exemplaires des producteurs de boeuf canadiens et mobilisera les intervenants sur l'impact qu'il a réussi à créer au ranch Chinook. Il poursuivra également sa participation à de nombreux engagements dans les collectivités et des programmes de sensibilisation.

Le programme d'éleveurs et d'agriculteurs modèles de McDonald's s'inscrit dans l'engagement de l'entreprise mondiale visant à soutenir, à promouvoir et à étendre les pratiques agricoles durables. Le programme permet aux agriculteurs, aux éleveurs, aux producteurs et aux cultivateurs de partager connaissances et expérience avec d'autres agriculteurs et éleveurs partout dans le monde, afin d'induire des changements bénéfiques dans l'industrie agricole mondiale tout en contribuant à la protection de la viabilité de leurs fermes.

Le lien entre McDonald's du Canada et le ranch Chinook ne date pas d'hier. Il a permis de hisser McDonald's au titre de leader mondial de la durabilité du boeuf et témoigne de l'engagement sans faille de l'entreprise envers l'industrie du boeuf au Canada.

McDonald's du Canada s'approvisionne à 100 % en boeuf canadien depuis 2003. Depuis 2009, l'entreprise a également joué un rôle de catalyseur de la durabilité dans l'industrie canadienne du boeuf. L'entreprise continuera à mettre de l'avant les pratiques responsables qui ont fait la renommée de l'industrie canadienne du boeuf, qui contribue à assurer le traitement humain des animaux et des résultats bénéfiques pour les agriculteurs, les éleveurs et la planète.

Le programme d'éleveurs et d'agriculteurs modèles de McDonald's mobilise des éleveurs et des agriculteurs en Europe depuis plusieurs années. Le programme se concentre actuellement sur l'identification de producteurs de boeuf modèles dans chacun des 10 pays principaux qui approvisionnent McDonald's en boeuf, dont le Canada (le troisième fournisseur de boeuf en importance du système McDonald's à l'échelle mondiale), les États-Unis, l'Australie, le Brésil, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, l'Irlande, la Pologne et le Royaume-Uni.

CITATIONS :

« L'engagement de McDonald's du Canada à s'approvisionner à 100 % en boeuf canadien et à soutenir les éleveurs et les agriculteurs canadiens demeure une priorité de premier plan pour notre entreprise, déclarait John Betts, président et chef de la direction de McDonald's du Canada. L'instauration du programme d'éleveurs et d'agriculteurs modèles au Canada est la suite logique de notre parcours de durabilité du boeuf et nous aide à satisfaire à la demande croissante des consommateurs souhaitant du boeuf de sources responsables. En collaborant à des projets comme celui-ci, tout le monde en sort gagnant : notre entreprise, nos fournisseurs et nos clients. »

« Je suis touché d'avoir été choisi premier éleveur modèle de McDonald's au Canada, confiait Stephen Hughes, éleveur au ranch Chinook à Longview, en Alberta. Je suis heureux d'être un exemple de tout le bon travail qui se fait dans mon industrie et je salue l'engagement de McDonald's envers les éleveurs canadiens. »

FAITS

L'entreprise McDonald's mondiale a identifié 33 producteurs, éleveurs, agriculteurs et cultivateurs dans 17 pays dans le cadre de son programme d'éleveurs et d'agriculteurs modèles.

Ces éleveurs, ces agriculteurs et ces producteurs représentent huit types de produits et denrées différents, incluant le boeuf, les pommes de terre et d'autres encore.

En 2009, l'entreprise McDonald's mondiale commençait à collaborer avec des partenaires oeuvrant dans les domaines de l'environnement et de la conservation pour définir les priorités en matière d'approvisionnement durable.

En 2012, l'entreprise McDonald's mondiale est devenue un membre fondateur de la Table ronde mondiale sur le boeuf durable, se joignant à d'autres entreprises importantes.

En 2014, McDonald's du Canada , avec ses partenaires à la production et à la transformation, a piloté l'élaboration de normes de production du boeuf durable au Canada .

, avec ses partenaires à la production et à la transformation, a piloté l'élaboration de normes de production du boeuf durable au . En 2016, McDonald's atteignait son but mondial de commencer à s'approvisionner en boeuf durable vérifié par son programme pilote canadien.

En 2018, McDonald's du Canada est devenue la première entreprise à commencer à apposer la marque de certification de la Table ronde canadienne sur le boeuf durable (TRCBD) sur les emballages de ses sandwichs Angus. De plus, l'entreprise mondiale McDonald's annonçait une nouvelle politique mondiale sur l'utilisation des antibiotiques dans la production du boeuf.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Plus de 90 % de l'ensemble des 1 400 restaurants McDonald's du Canada sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. D'un océan à l'autre, McDonald's compte près de 100 000 employés dans ses restaurants de compagnie ou de franchisés. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 19:00 et diffusé par :