Déclaration des ministres Bennett, Miller et Vandal sur la Journée internationale des droits de la personne





OTTAWA, le 10 déc. 2019 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, et le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal ont publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada est fier de participer à la célébration internationale de la Journée des droits de la personne. Cette année marque le 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948, ce document était le premier du genre à établir une norme pour les droits inhérents de toute personne en tant qu'être humain.

Les valeurs adoptées dans cette déclaration, notamment l'égalité, la justice et la dignité humaine, sont encore importantes aujourd'hui. Le gouvernement du Canada maintient son engagement à l'égard des principes énoncés dans ce document de référence, dans le but de bâtir un Canada plus inclusif. Cela comprend la promotion et la protection des droits des peuples autochtones.

Pendant beaucoup trop longtemps, les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada ont été privés du droit à l'autodétermination et opprimés par des lois, des politiques et des pratiques qui ne respectaient pas pleinement leurs droits individuels. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble pour faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. C'est pourquoi le gouvernement a annoncé dans son discours du Trône du 5 décembre 2019 qu'il allait élaborer et déposer un projet de loi. Ce dernier se fera conjointement avec ses partenaires autochtones et aura pour objectif de mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones au cours de la première année de son nouveau mandat.

Le gouvernement du Canada continuera de s'engager dans un partenariat significatif avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour respecter et promouvoir les droits des peuples autochtones au Canada. L'établissement de ces relations renouvelées fondées sur la reconnaissance des droits et la coopération demeure une priorité pour le Canada, car nous travaillons tous à la création d'un pays où chacun est appelé à participer et à s'exprimer. »

