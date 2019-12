Joe Hisaishi en concert au Canada pour la première fois





TORONTO, 10 décembre 2019 /CNW/ - Le compositeur et chef d'orchestre japonais de renommée mondiale Joe Hisaishi fait sa première apparition impressionnante au Canada. Cette tournée sera organisée par Willow Arts.

Hisaishi dirigera l'Orchestre symphonique de Vancouver à l'Orpheum Theater à 20 h les 3 et 4 avril 2020, à Vancouver, et l'Orchestre symphonique de Toronto au Meridian Hall à 15 h et 20 h le 18 avril 2020, à Toronto. Pour sa première représentation au Canada, le maestro Hisaishi a choisi ses compositions emblématiques pour les auditoires canadiens; il dirigera une grande pièce orchestrale, « The East Land Symphony » (2016), pour les deux villes comme pièce centrale, et la suite symphonique « Le Château dans le ciel » (2017) pour Vancouver et la « Spirited Away Suite » (2018) pour Toronto, deux magnifiques morceaux de piano que le maestro interprétera lui-même.

« Nos musiciens sont très enthousiastes à l'idée de se produire sur scène avec M. Joe Hisaishi », a déclaré Rachel Malach, vice-présidente et directrice générale de l'Orchestre symphonique de Toronto.

Joe Hisaishi est le cerveau musical derrière la partition de nombreux films. Hisaishi a produit la musique de 10 films de Hayao Miyazaki, le premier d'entre eux étant « Nausicaä de la vallée du vent » (1984). Il a également composé la musique de « HANA-BI » (1998), réalisé par Takeshi Kitano, « Departures » (2008), réalisé par Yojiro Takita et « Le conte de la princesse Kaguya » (2013), réalisé par Isao Takahata. Il a collaboré à la production musicale de près de 80 films au Japon et à l'étranger. Ses oeuvres ont remporté de nombreux prix, dont plusieurs éditions des Meilleures partitions musicales des Japan Academy Film Prizes. « Le Voyage de Chihiro » a remporté le prix « Outstanding Music in an Animated Feature Production » lors de la 30e édition des Annie Awards; le film coréen « Welcome to Dongmakgol » a remporté le prix de la meilleure musique de film originale lors de la 4e édition des Korean Film Awards; et le film chinois « The Postmodern Life of My Aunt » a remporté le prix de la meilleure partition originale lors de la 27e édition des Hong Kong Film Awards. Ce concert symphonique célèbre sa longue et fructueuse collaboration avec le maître du cinéma d'animation, Hayao Miyazaki.

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de consulter les sites officiels des concerts :

Concert de Vancouver :

https://www.vancouversymphony.ca/event/music-of-joe-hisaishi/

Concert de Toronto :

https://www.tso.ca/concert/joe-hisaishi-concert

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1042797/Joe_Hisaishi_Concert_Canada_Tour.jpg

SOURCE Willow Arts

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 16:47 et diffusé par :