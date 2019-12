Kirin s'apprête à lancer les publicités « Slow Drink (R) » qui encouragent une consommation d'alcool responsable, avec pour objectif une consommation zéro danger pendant la période des fêtes





Kirin Holdings Company, Limited (TOKYO : 2503) (Président et PDG : Yoshinori Isozaki) prévoit de commencer à diffuser des publicités encourageant la consommation responsable sur Twitter (version japonaise) à compter du vendredi 6 décembre, avant la haute saison des fêtes autour du Nouvel An. Le but de ces publicités est de prévenir le « binge drinking » (consommation excessive d'alcool), le « speed drinking » (consommation rapide d'alcool), et les autres modes de consommation dangereuse d'alcool souvent observés lors de ces fêtes, et de promouvoir et d'encourager une consommation responsable.

La Société a dévoilé l'Objectif CSV 1 du Groupe Kirin (Kirin Group CSV Purpose), qui fournit des lignes directrices pour la création de valeur partagée avec la société en général et la promotion d'une croissance durable, proposant des objectifs non financiers à long terme intégrés dans la Vision 2027 du Groupe Kirin (Kirin Group Vision 2027), qui représente la vision de gestion à long terme du Groupe.

La campagne publicitaire fait partie de nos efforts pour jouer un rôle de premier plan en tant que producteur d'alcool responsable, comme le stipule l'Objectif CSV.

1CSV : Creating Shared Value (création de valeur partagée). Le principe est de créer une valeur qui puisse être partagée avec les clients et la société en général.

Le nombre de personnes transportées d'urgence vers les hôpitaux pour une intoxication alcoolique aiguë augmente chaque année2 et environ la moitié de ces personnes sont dans la vingtaine. Les publicités soulignent le danger mortel du binge drinking et des autres modes de consommation nocive de l'alcool, et encouragent une consommation responsable, en ciblant principalement les personnes dans la vingtaine qui ont peu d'expérience de l'alcool. Les publicités communiquent également l'importance d'une consommation responsable afin que la Société puisse exercer sa responsabilité sociale en tant que fabricant et vendeur de boissons alcoolisées.

2D'après les enquêtes menées par les services des incendies de Tokyo, Osaka et Nagoya

La Société prévoit également de diffuser des versions sous-titrées en anglais des publicités dans le but de partager le message avec le monde entier et de traiter l'enjeu de société mondial que représente la consommation nocive d'alcool.

Vidéo YouTube de la version anglaise sous-titrée : Lien : https://youtu.be/0ORj-ZxJdGs

Titre : « SLOW DRINK (I was just going a little too fast) English version »

La société propose le « Slow Drink (R) » comme nouvelle méthode de consommation où les personnes apprennent à adopter une approche détendue de la consommation d'alcool ; il s'agit de se comporter intelligemment et de veiller à ce que la situation reste agréable en buvant avec modération, tout en mangeant des bons aliments et en appréciant la conversation avec les autres.

Nous avons créé un logo officiel pour le « Slow Drink (R) » et avons l'intention de promouvoir de nouvelles valeurs ayant trait à l'alcool dans le cadre de la campagne de sensibilisation du public à la consommation responsable que nous entreprenons en tant que producteur d'alcool.

Dans l'environnement d'affaires dans lequel le Groupe Kirin opère, les entreprises subissent une pression croissante pour traiter les enjeux sociaux, notamment les problèmes de santé causés par la consommation nocive d'alcool.

Nous nous engageons à promouvoir une consommation d'alcool zéro danger et à garantir que les personnes puissent continuer à profiter d'une culture de consommation responsable pour les générations à venir.

Le Groupe Kirin est déterminé à jouer son rôle de producteur d'alcool responsable et à s'attaquer à trois enjeux sociaux fondamentaux : « santé et bien-être», « engagement communautaire » et « environnement ». En remplissant ces engagements, le Groupe peut apporter de la joie à la société en général et un avenir meilleur à ses clients.

