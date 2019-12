Lutte contre l'exploitation sexuelle chez les jeunes - Le SPVM reçoit un soutien triennal de 225 000$ pour le volet destiné aux victimes autochtones du programme Les Survivantes





MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Grâce à un soutien triennal de 225 000 $ provenant du fonds du Programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle des jeunes - volet autochtone du ministère de la Sécurité publique du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) bonifie son programme Les survivantes en investissant dans des activités de recherche et de sensibilisation concernant l'exploitation sexuelle chez les jeunes autochtones.

Créé en 2011 par le SPVM, le programme Les survivantes offre des séances d'information aux différentes personnes professionnelles qui travaillent avec des victimes d'exploitation sexuelle, âgées de 12 à 25 ans. Ce programme vise aussi à sensibiliser et à informer ces jeunes des ressources susceptibles de les aider. Des survivantes, c'est-à-dire les femmes qui ont réussi à se sortir du milieu de l'exploitation sexuelle grâce à l'intervention policière, peuvent témoigner de leur expérience dans une optique de sensibilisation et de prévention.

« Depuis sa mise sur pied, le programme Les Survivantes a démontré toute sa pertinence dans la sensibilisation et la prévention de l'exploitation sexuelle chez une clientèle vulnérable, notamment ceux et celles issus des communautés autochtones. Le soutien d'aujourd'hui permettra l'embauche d'un agent de recherche dont le travail consistera notamment à développer des outils destinés aux policiers qui interviennent auprès de cette population et à dresser un portrait de la situation des jeunes autochtones exploités sexuellement, afin de mieux comprendre leur réalité et de les aider », a déclaré Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Il faut souligner le travail exceptionnel de tous les intervenants et des agents de la Section de l'exploitation sexuelle du SPVM, ainsi que celui des agents de la Division de la prévention et de la sécurité urbaine qui, par leur engagement et leur détermination, contribuent à donner une voix et une place aux femmes et hommes autochtones. Le programme les Survivantes fait partie des mesures que nous mettons en place pour assurer la protection de la vie humaine et le maintien du sentiment de sécurité des communautés autochtones à Montréal », souligne Sylvain Caron, directeur du SPVM.

Rappelons que le Programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle des jeunes - volet autochtone s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières nations et des Inuits 2017-2022. Le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé récemment la contribution financière sur trois ans pour le programme Les survivantes.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 15:25 et diffusé par :