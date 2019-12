ExaGrid et Veeam répondent aux exigences de sauvegarde émergentes pour les centres de données d'entreprise





ExaGrid, fournisseur de premier plan de solutions de stockage hyperconvergentes intelligentes de sauvegarde, a annoncé aujourd'hui que son association avec Veeam® Software, chef de file des solutions de sauvegarde qui fournit la plateforme Cloud Data Managementtm, prenait de l'ampleur au profit des clients. La solution combinée répond aux exigences de sauvegarde émergentes concernant les restaurations et la récupération des machines virtuelles (Virtual Machine, VM) pour le « juste à temps » des centres de données d'entreprise. Ensemble, ExaGrid et Veeam permettent aux entreprises de limiter considérablement le coût total de possession (Total Cost of Ownership, TCO) pour la sauvegarde et le stockage de sauvegarde, y compris la réduction de la charge de travail des services informatiques et des exigences de maintenance, tout en augmentant la performance des temps de sauvegarde et de récupération.

La quantité de données qu'une organisation gère ne cesse d'augmenter, affectant les objectifs de fonctionnement et le budget. Le fait de pouvoir accéder aux bonnes données au bon moment et les restaurer rapidement peut avoir un impact important sur la productivité d'une organisation. Le 2019 Cloud Data Management Report (Rapport sur la gestion des données dans le cloud 2019) de Veeam indique que près de trois quarts (73 %) des entreprises reconnaissent ne pouvoir toujours pas satisfaire aux exigences des utilisateurs qui veulent avoir un accès ininterrompu aux applications et données. Ensemble, ExaGrid et Veeam résolvent ce défi pour les entreprises.

ExaGrid et Veeam se sont associées afin de traiter les problèmes liés à l'augmentation des données et offrent des opérations ininterrompues pour apporter un soutien au centre de données virtuel et au cloud hybride tout en limitant le coût. ExaGrid et Veeam permettent aux clients de lancer les machines virtuelles (VM) en quelques secondes ou minutes et tirent profit des clouds privés, gérés et publics. La solution combinée permet aux clients d'accroître la performance de leur infrastructure de sauvegarde tout en réduisant le stockage des données et la complexité pour atteindre leurs objectifs en matière de sauvegarde des données par le biais d'une architecture de haute performance, flexible et évolutive.

« La sauvegarde des données à long terme et la récupération rapide des données et applications cruciales sont maintenant considérées comme étant indispensables à la stratégie de chaque entreprise, mais les solutions ne sont pas toutes à la mesure de ces exigences essentielles des services informatiques. Ensemble, ExaGrid et Veeam aident les clients à créer une solution évolutive, simple à déployer et gérer, et flexible », a déclaré Bill Andrews, PDG d'ExaGrid.

« Grâce à Veeam, principal innovateur de solutions de gestion des données dans le cloud, nos clients peuvent facilement protéger toutes leurs charges de travail virtuelles, physiques et basées dans le cloud, où qu'elles se trouvent », a fait savoir Ken Ringdahl, vice-président de l'Architecture des alliances mondiales chez Veeam Software. « L'intégration de l'architecture d'ExaGrid avec le Data Mover de Veeam renforce davantage cette position en permettant l'interopérabilité et en créant une valeur unique pour les fonctionnalités de Veeam, y compris SureBackup (sauvegarde sécurisée), DataLabs (laboratoires de données) et Instant VM Recovery (récupération VM instantanée). Le soutien qu'ExaGrid apporte au répertoire des fichiers de sauvegarde évolutif de Veeam aide aussi les clients à gérer plus efficacement leurs travaux de sauvegarde et systèmes évolutifs en fonction des besoins, leur donnant la possibilité de créer une infrastructure simple, flexible et fiable. »

Grâce à la solution conjointe d'ExaGrid et de Veeam, les clients peuvent :

recouvrer les machines virtuelles (VM) de production en moins d'une minute pour assurer le fonctionnement de l'application ;

conserver les données sur site, hors site dans un centre de données secondaire, et hors site dans un cloud géré par un tiers ou un cloud public ;

exploiter la réplication physique à travers différents modes de déploiement en utilisant jusqu'à 16 grands centres mondiaux de données dans un groupe ;

sauvegarder directement en utilisant SQL dumps (fichiers de vidage) ou Oracle Recovery Manager (RMAN ? gestionnaire de récupération) ;

maintenir la possibilité d'utiliser un cloud hybride pour gérer et sauvegarder les données.

Informez-vous davantage sur les cinq domaines clés pour lesquels ExaGrid et Veeam aident les clients à gérer plus efficacement leurs données, y compris les coûts, la simplicité, la performance, l'évolutivité et la flexibilité, en consultant le livre blanc intitulé : Top 5 Reasons to Use ExaGrid and Veeam in the Enterprise (Cinq principales raisons d'utiliser ExaGrid et Veeam dans l'entreprise).

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage hyperconvergé intelligent pour les sauvegardes avec déduplication des données, une zone d'application unique et une architecture évolutive horizontalement. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations, et permet des récupérations de MV instantanées. Son architecture évolutive horizontalement intègre des éléments complets dans un système évolutif horizontalement et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau massives. Retrouvez-nous sur exagrid.com ou connectez-nous à LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi ils consacrent à présent beaucoup moins de temps à leurs sauvegardes dans nos customer success stories (récits des clients sur leurs réussites).

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 15:25 et diffusé par :