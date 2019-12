Schlumberger Limited annonce le remplacement de son directeur financier





Schlumberger Limited (NYSE : SLB) a annoncé aujourd'hui que Simon Ayat, vice-président exécutif et directeur financier, démissionnera de son poste à compter du 22 janvier 2020. M. Ayat, qui a rejoint la Société en 1982, restera chez Schlumberger au poste de conseiller stratégique principal auprès du président-directeur général de la Société pour une période de deux ans.

Le PDG de Schlumberger, Olivier Le Peuch, a commenté : « Au nom de la Société et de son Conseil d'administration, je souhaiterais saisir cette opportunité pour féliciter Simon Ayat pour sa carrière unique et ses contributions essentielles en tant que directeur financier au cours des 12 dernières années, et j'ai hâte de pouvoir continuer à bénéficier de ses conseils de son soutien. »

M. Ayat sera remplacé par M. Stephane Biguet dans les fonctions de vice-président exécutif et de directeur financier de la Société. Durant sa carrière de 24 années chez Schlumberger, M. Biguet a occupé des postes de direction dans les finances et les opérations au niveau du terrain et du siège. Avant sa mission actuelle, il occupait le poste de vice-président des finances de Schlumberger Limited.

Et Olivier Le Peuch de poursuivre : « Apportant une connaissance approfondie de la fonction financière, Stephane Biguet a développé une relation étroite avec l'équipe de la direction exécutive et a contribué de façon essentielle à la nouvelle stratégie de Performance, en dirigeant en particulier le programme de gérance du capital. »

À propos de Schlumberger

Schlumberger est le premier fournisseur mondial de technologie pour le traitement, la production, le forage et la caractérisation de réservoirs pour l'industrie pétrolière et gazière. Présente dans plus de 120 pays et comptant près de 105 000 employés de plus de 140 nationalités, Schlumberger offre le plus large éventail de produits et de services de l'industrie, allant de l'exploration à la production, et aux solutions intégrées allant du forage au pipeline qui optimisent la récupération des hydrocarbures pour assurer le rendement des gisements.

Schlumberger Limited, dont les bureaux exécutifs sont basés à Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d'affaires de 32,82 milliards USD en 2018. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.slb.com.

Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.

