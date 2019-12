Manifestation des retraités de Groupe Capitales Média au siège social de Power Corporation du Canada (PCC) à Montréal





QUÉBEC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Près de 200 retraité(e)s du Groupe Capitales Médias prendront la route demain (mercredi) matin vers Montréal pour aller manifester devant le siège social de Power Corporation du Canada. Ceux-ci quitteront Québec (Le Soleil), Trois-Rivières (Le Nouvelliste), Sherbrooke (La Tribune), Saguenay (Le Quotidien) et Granby (La Voix de l'Est) pour faire valoir leurs droit à une retraite pleine et entière.

Menacés de coupures de 30% de leurs prestations de Retraite dans la faillite du Groupe Capitales Médias, ils entendent rappeler à Power corporation les responsabilités de sa filiale Gesca dans le déficit de solvabilité de plus de 65 millions$ de leurs régimes de retraite.

Endroit: devant siège social de PCC

Adresse: 751, rue du Square Victoria

Montréal

Heure: 12 h.

Mercredi, 11 décembre 2019

