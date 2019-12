Avis aux médias - Lancement de l'Agence de la mobilité durable

Le responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif, Éric Alan Caldwell, et la conseillère associée à l'urbanisme et à la mobilité, Sophie Mauzerolle, invitent les médias à...

Hagerty, la plus importante organisation au monde en matière d'affiliation, d'assurance et de médias pour les voitures d'exception et leurs propriétaires, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait élargi son service DriveShare by Hagerty afin de permettre...