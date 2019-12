Invitation aux médias - Des retraités du Groupe Capitales Médias se rassembleront demain à Montréal au Square Victoria





MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Des retraités du Groupe Capitales Médias (GCM) dont certains de La Tribune et du Quotidien convergeront vers Montréal demain en milieu de journée afin de manifester devant les bureaux de Power Corporation au Square Victoria.

Quoi : Rassemblement des retraités du GCM

Où : Face aux bureaux de Power Corporation au 751 Rue du Square-Victoria, Montréal, QC H2Y 2J3

Heure : environ 11h45 à 13h

Rappelons que GCM est présentement en restructuration financière et que la situation inquiète évidemment les retraités.

