Natan Sharansky, éminent défenseur de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme, reçoit le prix Genesis 2020





Le prestigieux prix juif a été décerné par le passé à Michael Bloomberg et à la juge Ruth Bader Ginsburg

JÉRUSALEM, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La Fondation du prix Genesis (GPF) a annoncé aujourd'hui que Natan Sharansky, éminent défenseur de la liberté, de la démocratie et des droits humains, avait été choisi comme lauréat du prix Genesis 2020. En choisissant M. Sharansky parmi 250 candidats, le comité de sélection a souligné l'extraordinaire lutte qu'il a menée toute sa vie pour la liberté politique et religieuse, soulignant la pertinence de son travail dans le monde actuel.

« Natan Sharansky est l'un des grands défenseurs des droits de l'homme de notre temps, » a déclaré Stan Polovets, cofondateur et président de la Fondation du prix Genesis. « Au prix de grands sacrifices personnels, il s'est battu pour les droits et la dignité de toutes les ethnies, religions et nationalités. Aujourd'hui, alors que les principes démocratiques sont remis en question et que les droits de l'homme, ainsi que la liberté de pensée et d'expression, sont si souvent bafoués, l'exemple de Natan est une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent pour la démocratie. Bien que cela soit particulièrement vrai dans les régimes autoritaires, nos libertés ne peuvent être considérées comme définitivement acquises même dans les démocraties. Les idéaux et la vision de Natan sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient dans les années 1980 lorsqu'il a lutté contre le régime totalitaire soviétique, et qu'il a gagné. »

Sharansky est le seul citoyen non américain vivant à avoir reçu à la fois la Médaille d'or du Congrès et la Médaille présidentielle de la liberté. Mère Teresa, Nelson Mandela et le pape Jean-Paul II sont les seuls autres non-Américains à avoir reçu les deux distinctions.

Le prix annuel Genesis rend hommage à des personnes extraordinaires pour leurs remarquables réalisations professionnelles, leur contribution à l'humanité et leur engagement envers les valeurs juives. Conformément à la tradition établie par les précédents lauréats du prix, Sharansky a choisi de renoncer au prix de 1 million de dollars, et GPF fera don des fonds en son honneur à des organisations à but non lucratif qui seront sélectionnées ultérieurement.

Sharansky devient le 8e lauréat du prix Genesis. Parmi les précédents lauréats figurent Michael Bloomberg, ancien maire de New York et candidat actuel à la présidence des États-Unis (2014), et Ruth Bader Ginsburg, juge de la Cour suprême des États-Unis (2018).

Michael Bloomberg a déclaré : « Mes félicitations à Natan Sharansky pour le prix Genesis de cette année. Après avoir été emprisonné dans un goulag soviétique pendant près d'une décennie, il a consacré sa vie à la promotion et à la protection des droits de l'homme dans le monde. Ses valeurs et son éthique, profondément enracinées dans sa foi juive, lui ont servi de boussole morale et sa vie a été un modèle pour une multitude d'individus qui rêvent de liberté. »."

Tony Blair, ancien premier ministre du Royaume-Uni, a commenté : « Natan Sharansky est un héros dont le courage a uni les gens du monde entier dans leur quête de liberté. C'est un dirigeant distingué qui a apporté une contribution significative à l'État d'Israël, au peuple qui vivait dans les sociétés opprimées des nations du bloc soviétique et à l'humanité tout entière. Je félicite Natan pour ce prestigieux prix mondial. »

Natan Sharansky s'est d'abord fait connaître dans le monde entier dans les années 1970 en tant que leader du mouvement dissident soviétique, où il a travaillé aux côtés d'Andreï Sakharov, lauréat du prix Nobel, exigeant que l'URSS respecte ses obligations internationales en matière de droits humains. Arrêté pour avoir défié le régime soviétique, il a passé neuf ans incarcéré en tant que prisonnier d'opinion ? la plupart du temps en isolement ? refusant de désavouer ses exigences en matière de respect des droits humains pour tous les peuples opprimés de l'Union soviétique.

Fidèle à ses convictions, Sharansky a été libéré en 1986 à la suite d'une intense campagne de pression internationale, menée par son épouse Avital. Sa libération est devenue le prélude symbolique à l'effondrement des régimes communistes dans l'ensemble du bloc soviétique à la fin des années 1980.

Depuis son arrivée en Israël, Sharansky a poursuivi son travail militant et il est devenu un penseur politique influent. Il est l'auteur de trois best-sellers qui défendent la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Au gouvernement ? notamment comme vice-premier ministre ? et à la tête de l'Agence juive pour Israël, Sharansky a lutté sans relâche pour les droits des nouveaux immigrés, des minorités religieuses et des femmes. À la tête de l'Agence juive, il s'est concentré sur le rapatriement des juifs en Israël, le renforcement des liens entre Israël et le judaïsme mondial et il s'est efforcé de développer un espace de prière séparé et égalitaire près du Mur occidental (Mur des lamentations).

Natan Sharansky a déclaré : « Je suis touché par cet honneur et je remercie la Fondation du prix Genesis pour avoir reconnu mon travail de promotion de la démocratie, de la primauté du droit et des droits de l'homme. Comme l'a dit mon héros personnel, le président Ronald Reagan, la liberté n'est jamais à plus d'une génération de disparaître. Nous ne la transmettons pas à nos enfants par le sang. Il faut se battre pour la protéger et leur apprendre à faire de même, sinon, un jour, nous passerons notre vieillesse à raconter à nos enfants et aux enfants de nos enfants ce que c'était que de vivre quand les hommes étaient libres. »

Natan Sharansky sera honoré lors de la cérémonie de remise du prix Genesis à Jérusalem le 18 juin 2020.

CONTEXTE

Le prix Genesis est un prix mondial qui met à l'honneur les réalisations et la contribution des juifs à l'humanité. Lancé en 2013, le prix est financé par une dotation permanente de 100 millions de dollars établie par la Fondation du prix Genesis.

Les lauréats du prix Genesis sont choisis à l'issue d'un processus complet de nomination mondial. Le comité de sélection, présidé par Isaac Herzog, le directeur de l'Agence juive pour Israël, sélectionne une liste restreinte de lauréats potentiels et fait une recommandation au comité du prix. Le comité du prix, présidé par la juge Tova Strasberg-Cohen, désigne le lauréat final.

Les précédents lauréats du prix Genesis sont l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, l'acteur, producteur et militant pour la paix Michael Douglas, le violoniste virtuose et défenseur des personnes ayant des besoins partiuliers Itzhak Perlman, le sculpteur et défenseur des droits des réfugiés Sir Anish Kapoor, l'actrice et activiste sociale Natalie Portman, lauréate d'un Oscar, et Robert Kraft, propriétaire des New England Patriots et fondateur de la principale fondation combattant l'antisémitisme. En 2018, la Fondation du prix Genesis a honoré la juge Ruth Bader Ginsburg de la Cour suprême des États-Unis en lui décernant le premier prix pour l'ensemble de sa carrière pour sa contribution à la justice sociale et à l'égalité des droits.

Tous les lauréats ont choisi des causes qui leur tiennent à coeur et les fonds dont le prix est doté ont été donnés à ces causes en leur honneur. Ces initiatives ont notamment consisté à soutenir l'entrepreneuriat social fondé sur les valeurs juives, à favoriser l'intégration des familles mixtes dans la vie juive, à améliorer la vie des personnes ayant des besoins particuliers, à contribuer à atténuer la crise mondiale des réfugiés, à promouvoir l'égalité des femmes ainsi qu'à combattre l'antisémitisme et les efforts visant à délégitimer l'État d'Israël.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1042598/Natan_Sharansky_official_picture.jpg

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 14:35 et diffusé par :