GA-ASI commence des vols de démonstration en Grèce





Aujourd'hui, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) démarre une série de vols de démonstration utilisant son aéronef piloté à distance (Remotely Piloted Aircraft, RPA) MQ-9 Guardian. Les vols, hébergés par la Force aérienne grecque (Hellenic Air Force, HAF) au départ de la base aérienne de Larissa en Grèce, ont pour but de démontrer les capacités de surveillance maritime du MQ-9, ainsi que le système de détection et d'évitement (Detect and Avoid, DAA) développé par GA-ASI.

« Nous apprécions le soutien de la HAF dans nos démonstrations aux clients », a déclaré Linden Blue, PDG de GA-ASI. « GA-ASI met en exergue les capacités d'intégration de l'espace aérien civil et de surveillance maritime de notre aéronef sans pilote pour nos clients européens. Notre RPA longue endurance (25-40 heures par sortie, en fonction de la configuration) dont sera faite la démonstration fournira des renseignements sur l'importance de la patrouille maritime et dévoilera notre système avionique de DAA, à l'appui de notre objectif qui est de faire voler le RPA dans l'espace aérien civil. »

La série de vols est réalisée pour des représentants des pays européens.

« La HAF se réjouit à l'idée de voir les résultats de cette démonstration. Outre ses capacités de défense, cet aéronef assure une patrouille maritime et une surveillance EEZ, une surveillance frontalière, un soutien des efforts de recherche et de sauvetage, et la surveillance des efforts d'intervention en cas d'incendies de forêt », a déclaré un représentant officiel de la HAF.

Le système DAA de GA-ASI est constitué d'un radar air-air intégré au Système de surveillance du trafic et d'évitement des collisions (Traffic Alert and Collision Avoidance System, TCAS II), et à la Surveillance dépendante automatique en mode diffusion (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, ADS-B). Le radar de surveillance du trafic et d'évitement des collisions du système fournit des fonctionnalités de sécurité importantes pour le vol d'un grand système d'aéronef sans pilote dans l'espace aérien contrôlé.

Le MQ-9 démontrera également un radar de recherche de la surface maritime multimode doté d'un mode Radar à synthèse d'ouverture inverse (RSOI), d'un récepteur de Système d'identification automatique (SIA), et d'un capteur vidéo haute définition/full motion, équipé de caméras optiques et infrarouges. Cette suite de capteurs permet la détection et l'identification en temps réel, des navires sur des surfaces représentant plusieurs milliers de milles marins carrés. Le système radar de recherche des surfaces SeaVue de Raytheon assure le suivi automatique des cibles maritimes et la corrélation des émetteurs SIA avec les pistes radar.

GA-ASI travaille également à l'heure actuelle en partenariat avec SES, l'un des principaux opérateurs de communications par satellite (SATCOM) et fournisseur de services gérés, qui compte plus de 70 satellites en orbite géostationnaire (Geostationary Orbit, GEO) et en orbite moyenne terrestre (Medium Earth Orbit, MEO). SES fournira la connectivité satellite GEO qui permettra au MQ-9 de fonctionner de manière sécurisée avec une liaison de données haute capacité, permettant la transmission en temps réel des données de capteur depuis l'aéronef, et étendant sa plage opérationnelle effective bien au-delà de celle des liaisons de données de type « line-of-sight » (ligne de mire).

« Avec sa flotte mondiale de satellites, SES répond aux besoins critiques de GA-ASI et de ses clients gouvernementaux qui exploitent ces appareils depuis près de deux décennies », a indiqué Nicole Robinson, vice-présidente principale, Gouvernance mondiale, chez SES Networks. « Nous sommes fiers de soutenir cet effort de démonstration pour la Force aérienne grecque, dans le cadre de notre relation de longue date avec General Atomics. »

Des photos à haute résolution du MQ-9 Guardian sont à la disposition des organes de presse qualifiés dans la liste des contacts média de GA-ASI et de la HAF. Pour suivre les évènements de la démonstration, rendez-vous sur ga-asi.com/European-Maritime-Demo.

À propos de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), une filiale de General Atomics, est un concepteur et un fabricant de premier plan de systèmes fiables et éprouvés pour aéronefs pilotés à distance (Remotely Piloted Aircraft, RPA), radars, et systèmes de mission électro-optiques et connexes, à l'origine notamment de la série RPA Predator® et du radar multimode Lynx®. Avec plus de six millions d'heures de vol, GA-ASI fournit aux aéronefs à longue endurance et aptes à la mission, les systèmes de liaison de données et de capteurs intégrés nécessaires pour assurer un vol constant permettant une connaissance situationnelle et des interventions rapides. La Société produit par ailleurs toute une gamme de stations de contrôle au sol et commandes de capteurs/logiciels d'analyse d'image ; elle fournit en outre des services de formation et de soutien aux pilotes, et développe des antennes méta-matérielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ga-asi.com.

Predator et Lynx sont des marques déposées de General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

