Le gouvernement du Canada appuie une initiative du Yukon visant à lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail

WHITEHORSE, le 10 déc. 2019 /CNW/ - Chacun a droit à un milieu de travail sécuritaire et à un traitement équitable. Un acte de harcèlement sexuel a des répercussions sur la santé et sur le bien-être des personnes concernées ainsi que sur leur capacité d'exécuter leur travail au mieux de leurs capacités. La création et le maintien de milieux de travail sécuritaires où chacun - quel que soit son sexe ou son identité sexuelle - peut se sentir en sécurité et respecté et se concentrer sur son travail est une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé l'octroi d'un financement de 2,6 millions de dollars sur cinq ans à la Commission des droits de la personne du Yukon afin d'améliorer les services offerts au public au Yukon pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. Ce financement permettra également d'accroître la sensibilisation et d'améliorer les connaissances, les compétences et la capacité des Yukonnais afin qu'ils puissent s'attaquer au harcèlement sexuel en milieu de travail et prendre des mesures s'y rapportant.

Grâce à ce soutien, la Commission des droits de la personne du Yukon élaborera et offrira des campagnes publiques de vulgarisation juridique adaptées sur le plan culturel au Yukon, y compris des trousses d'information, des modules en ligne et des documents de formation et de sensibilisation sur le harcèlement sexuel en milieu de travail. Des conférences semestrielles de plusieurs jours, des ateliers réguliers et des séances de sensibilisation seront également offerts dans les collectivités du Yukon, y compris des collectivités rurales et des Premières Nations, afin de lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail.

Citations

« Le harcèlement sexuel en milieu de travail est inacceptable et les préjudices ne sont que trop réels pour ceux qui en sont victimes. Alors que nous célébrons aujourd'hui la Journée des droits de la personne, j'ai le plaisir d'annoncer que le gouvernement du Canada appuie le travail de la Commission des droits de la personne du Yukon pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les milieux de travail du Yukon et y mettre fin. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire en sorte que nos milieux de travail soient sécuritaires et sains pour tous. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« La Commission des droits de la personne du Yukon se réjouit à la perspective de lancer des programmes significatifs, adaptés et bénéfiques pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail avec l'appui financier du gouvernement du Canada. Ce partenariat contribuera à l'objectif commun de créer des milieux de travail plus sécuritaires, responsables et inclusifs, et est conforme au mandat de la Commission de promouvoir les droits et la dignité de tous les Yukonnais par l'éducation publique et l'application de la Loi sur les droits de la personne du Yukon. »

Vida M. Nelson

Directrice intérimaire, Commission des droits de la personne du Yukon

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui fait partie du financement de 50 millions de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2018 pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. De ce montant, 25 millions de dollars sont consacrés à des organismes afin qu'ils puissent accroître leur capacité de fournir des conseils et de l'information juridiques pour aider les plaignants victimes de harcèlement sexuel en milieu de travail. Un montant additionnel de 25 millions de dollars est consacré à des organismes pour leur permettre de fournir des services de vulgarisation et d'information juridiques aux travailleurs. Grâce à ces initiatives, le gouvernement du Canada permet aux organisations d'aider les victimes et adopte une position ferme contre le harcèlement sexuel en milieu de travail.

permet aux organisations d'aider les victimes et adopte une position ferme contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. En 2018, Statistique Canada a publié une étude sur les diverses formes de harcèlement en milieu de travail au Canada . Statistique Canada a conclu que 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir subi du harcèlement dans leur milieu de travail. Les femmes sont plus susceptibles de signaler des cas de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail.

. Statistique Canada a conclu que 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir subi du harcèlement dans leur milieu de travail. Les femmes sont plus susceptibles de signaler des cas de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail. En 2016, 48 % des travailleurs au Canada étaient de sexe féminin (Statistique Canada, 2017), et dans un sondage mené par Emploi et Développement social Canada en 2017, 94 % des répondants qui ont dit avoir subi du harcèlement sexuel en milieu de travail étaient des femmes.

Liens connexes

