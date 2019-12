FinDev Canada investit dans Cooprogreso, une coopérative financière Équatorienne de premier plan





Ce prêt permettra à la clientèle à faible revenu de la coopérative d'accéder plus facilement à du financement.

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW/ - FinDev Canada a annoncé un prêt de 7.5 millions de dollars à Cooprogreso, une coopérative financière de premier plan en Équateur qui offre des services financiers à des clientèles à faible revenu. Ce prêt permettra à Cooprogreso d'assurer la continuité et la croissance de ses opérations, qu'il s'agisse de microfinance, de prêts aux entreprises ou de prêts aux particuliers.

Fondée en 1969, Cooprogreso a passé les 50 dernières années à faire croître ses activités, de sorte qu'elle est maintenant une institution financière de premier plan en Équateur. La quatrième plus grande coopérative financière au pays, avec 26 branches, Cooprogreso base ses pratiques sur des principes de responsabilité, de démocratie, d'égalité, d'équité et de solidarité. L'impact considérable de Cooprogreso sur les marchés financiers et ses bons antécédents financiers lui permettent d'offrir un meilleur accès à du financement tout en s'engageant à adopter les meilleures pratiques en matière de durabilité pour le secteur financier.

Le prêt contribuera à faire progresser les initiatives existantes de Cooprogreso tout en offrant un meilleur accès à des services financiers pour les hommes et les femmes en Équateur, plus particulièrement pour ceux et celles qui ont un faible revenu. Cooprogreso contribue à la croissance de marchés locaux et à l'avancement du pouvoir économique des femmes; deux enjeux particulièrement importants pour FinDev Canada.

"Travailler avec Cooprogreso est une excellente opportunité pour développer un partenariat stratégique avec un acteur de premier plan du secteur des coopératives financières et pour investir dans l'un de nos pays prioritaires," affirme Suzanne Gaboury, Directrice des investissements chez FinDev Canada. "Nous avons hâte de collaborer avec un partenaire aussi engagé, surtout lorsqu'il est question d'encourager la croissance économique à une échelle locale."

Stalin Muñoz, Directeur général chez Cooprogreso, a remercié la délégation de FinDev Canada présente en Équateur pour leur engagement et leur soutient afin de mettre en oeuvre ce partenariat. Cet investissement permettra de faire avancer les projets de responsabilité sociale menés par Cooprogreso qui visent à améliorer la qualité de vie de milliers de femmes à faible revenu.

Du financement plus accessible pour les clientèles à faible revenu

Le prêt de FinDev Canada contribuera à augmenter la portée des services financiers que Cooprogreso offre à sa clientèle à faible revenu, plus particulièrement en ce qui concerne ses programmes qui ciblent des segments de la population avec un accès restreint ou inexistant à du financement. Leur offre de service inclut des prêts aux micro et petites entreprises, des prêts aux particuliers ainsi que des programmes d'épargne et d'assurance médicale.

De plus, l'expansion des opérations de Cooprogreso va créer davantage d'emplois de qualité et contribuera à la chaîne de valeur locale puisque l'approvisionnement de Cooprogreso est principalement effectué auprès d'entreprises Équatoriennes.

Cooprogreso est un signataire du Pacte mondial des Nations Unies et s'est engagé à contribuer aux Objectifs de développement durable (ODD), plus particulièrement en ce qui a trait à la réduction de la pauvreté, au développement des marchés et à l'avancement du pouvoir économique des femmes.

Options de financement pour les femmes

Cooprogreso s'engage à faire progresser davantage ses contributions déjà substantielles pour faire avancer le pouvoir économique des femmes.

Les initiatives de Cooprogreso vont permettre à 3 000 femmes d'accéder pour une première fois à des services financiers, ce qui s'ajoute à ses efforts actuels pour offrir des formations financières et professionnelles à des femmes à faible revenu et non bancarisées. De plus, ce prêt va soutenir directement près de 430 emplois de qualité surtout occupés par des femmes. Les femmes comptent déjà pour plus de la moitié (57 %) des employés chez Cooprogreso et occupent 67 % des postes de direction et 63 % des postes de haute direction.

Étant donné sa contribution considérable à l'avancement du pouvoir économique des femmes, cette transaction est éligible au Défi 2X, une initiative lancée par les institutions de financement du développement du G7 en 2018 pour mobiliser des capitaux pour financer des projets qui sont bénéfiques pour les femmes, qui compte maintenant 13 membres.

À propos de FinDev Canada

L'Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc., exploité sous la marque FinDev Canada, est une institution canadienne dont le mandat consiste à fournir des services financiers au secteur privé dans les pays en développement afin de lutter contre la pauvreté. Elle favorise la croissance économique en se concentrant sur trois thèmes principaux : le développement économique grâce à la création d'emplois, l'autonomisation économique des femmes et l'atténuation des changements climatiques. L'Institut de financement du développement Canada (IFDC) est une filiale à part entière d'Exportation et développement Canada (EDC).

SOURCE FinDev Canada

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 14:00 et diffusé par :