SANEXEN WATER confirme la capacité du revêtement Aqua-Pipe(MD) à résister à des forces sismiques extrêmes et aux inondations à la suite d'essais à grande échelle à l'Université Cornell

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les villes et les collectivités du monde entier sont confrontées à des conditions environnementales toujours plus complexes (et graves) qui peuvent menacer les réseaux souterrains vitaux, notamment les conduites d'eau principales, les pipelines et les gazoducs. Face à ce constat, les chercheurs axés sur des solutions de SANEXEN WATER, Inc (« SANEXEN WATER ») croyaient que leur produit, Aqua-PipeMD, pourrait protéger ces conduites contre une rupture lors de séismes ou d'inondations extrêmes.

Les résultats sont probants : la technologie Aqua-Pipe conserve son intégrité et ne se rompt pas lors de simulations rigoureuses de séismes souterrains. SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), en partenariat avec un groupe des principales commissions des services publics et municipaux de l'environnement d'Amérique du Nord et l'équipe de recherche de renommée mondiale du Département du génie civil et environnemental de l'Université Cornell, a soumis Aqua-PipeMD à une série d'essais de force sismique extrême au centre d'essais géotechnique à grande échelle sur les réseaux vitaux (Geotechnical Lifelines Large-Scale Testing Facility) de l'Université à Ithaca, dans l'État de New York. Le centre d'essais est le seul du genre au monde.

« Les résultats de ces essais sont largement supérieurs à ce que nous attendions en matière de résilience d'Aqua-Pipe, a déclaré Kevin Bourbonnais, président de LOGISTEC services environnementaux inc. et SANEXEN. Mais, ce qui est plus important, c'est que les villes et collectivités disposent maintenant d'une solution claire et éprouvée qui peut protéger et sécuriser leurs réseaux souterrains vitaux dans le cadre d'une utilisation quotidienne et en cas d'activité sismique extrême. »

« La résilience atteint par la technologie Aqua-Pipe a surpassé tous les essais que nous avons réalisés jusqu'à présent. C'est le meilleur résultat jamais observé et nous avons atteint le maximum que nous pouvons tester. Cette nouvelle génération d'Aqua-Pipe a fait preuve d'une excellente résistance aux forces sismiques extrêmes », a déclaré Thomas Denis O'Rourke, professeur de génie Thomas R. Briggs du Département du génie civil et environnemental de l'Université Cornell. Le professeur O'Rourke, qui a été président du Earthquake Engineering Research Institute (« EERI »), a reçu plusieurs distinctions pour ses recherches et son enseignement, dont les prix Stephen D. Bechtel Pipeline Engineering et Ralph B. Peck de l'American Society of Civil Engineers (« ASCE »).

Le financement obtenu de Technologies du développement durable Canada (« TDDC ») et de Transition énergétique Québec (« TEQ ») a permis à l'équipe d'innovation de SANEXEN de s'associer au Lifelines Group de l'Université Cornell pour perfectionner sa technologie unique de conduites d'eau structurales sans couture.

« C'est révolutionnaire pour les villes situées près des lignes de faille le long de la côte ouest et dans les régions sujettes aux séismes aux États-Unis et au Canada. Aqua-Pipe peut transformer l'infrastructure de nos conduites principales d'eau et de gaz, qui constituait un risque lors d'un séisme, en un service sur lequel on peut compter en cas de besoin », a renchéri Madeleine Paquin, présidente du conseil d'administration de SANEXEN et présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation.

L'expertise et l'approche axée sur les solutions de SANEXEN, acquises depuis plus de 35 ans dans le secteur de l'environnement, reposent sur l'utilisation de technologies de pointe, l'ingéniosité et la recherche de résultats pour ses clients. Notre approche sensée pour relever les défis environnementaux complexes actuels par la recherche, le développement, les essais, les projets pilotes et la remise en question du statu quo a aidé de nombreuses municipalités dans la tâche difficile de remplacer ou remettre en état leur infrastructure vieillissante de conduites d'eau. Ces résultats permettent à SANEXEN WATER d'offrir une tranquillité d'esprit inestimable grâce aux qualités protectrices et résilientes supplémentaires d'Aqua-Pipe aux villes sujettes aux séismes et aux conditions climatiques extrêmes.

Pour l'avenir, l'équipe de SANEXEN WATER continuera de collaborer étroitement avec les services publics et municipaux pour planifier le déploiement de la prochaine génération d'Aqua-Pipe dans les villes nord-américaines en travaillant de concert avec les collectivités pour garantir la fiabilité des infrastructures de distribution d'eau et la protection des gens qui y vivent et travaillent. Les chercheurs de SANEXEN poursuivront leur mission : mettre à profit leur profonde expertise pour trouver de nouvelles technologies novatrices afin de relever les défis environnementaux en constante évolution de notre époque.

À propos de SANEXEN

SANEXEN, membre de la famille LOGISTEC, est l'un des plus importants fournisseurs canadiens de solutions environnementales, notamment pour la restauration de sites, la fabrication de boyaux tissés et la réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines. Depuis ses débuts, SANEXEN a aidé sa clientèle industrielle et municipale, ainsi que d'autres entités gouvernementales, à résoudre des problèmes environnementaux grâce à des solutions à valeur ajoutée répondant à leurs besoins particuliers.

Au cours des 18 dernières années, SANEXEN a acquis une vaste expertise et un impressionnant portefeuille de propriété intellectuelle quant à sa technologie novatrice Aqua-PipeMD de réhabilitation structurale de conduites d'eau souterraines. SANEXEN a installé plus de 1 750 km de sa technologie Aqua-PipeMD de gainage de tuyau avec durcissement sur place (CIPP) par une méthode sans tranchée dans plus de 350 villes en Amérique du Nord, contribuant à améliorer le rendement de leur réseau d'aqueduc et à réduire leurs coûts d'entretien.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXEN et de FER-PAL Construction Ltd. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 34 installations portuaires et 60 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

À propos de TDDC

TDDC est une fondation créée par le gouvernement du Canada afin de stimuler l'innovation dans le domaine des technologies propres au Canada en octroyant du financement et en aidant les petites et moyennes entreprises à procéder au développement et à la démonstration de nouvelles technologies propres.

À propos de TEQ

Transition énergétique Québec, une société d'État du gouvernement du Québec, a pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques que vise le Québec. Le programme Technoclimat de Transition énergétique Québec (TEQ) a pour but de soutenir l'innovation en matière d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serres au Québec.

À propos de l'Université Cornell

L'Université Cornell est une université privée de prestige qui bénéficie de terres conférées par l'État de New York. La mission de l'Université est de permettre la découverte, la préservation et la diffusion de connaissances, de former la prochaine génération de citoyens du monde et de promouvoir une culture de recherche à grande échelle au sein de la communauté Cornell et au-delà. L'Université aide l'industrie de l'eau à mettre au point la prochaine génération de conduites et d'infrastructures souterraines à l'épreuve des risques en vue d'améliorer leur rendement après un tremblement de terre, une inondation, un ouragan et des événements qui déforment le sol et sapent les conduites d'eau souterraines.

