Déclaration - Il est temps de s'unir





OTTAWA, le 10 déc. 2019 /CNW/ - Pour souligner la Journée des droits de l'homme, Marie-Claude Landry, présidente de la Commission canadienne des droits de la personne déclare ce qui suit :

« La Déclaration universelle des droits de l'homme a uni le monde entier dans un engagement pour l'égalité, la dignité et le respect de l'ensemble de l'humanité.

« En tant que Canadiens et Canadiennes, nous pouvons être fiers que ces valeurs fassent partie de qui nous sommes comme société.

« Réfléchissant à nos réalisations, nous ne devons pas laisser les progrès accomplis nous empêcher de voir que des millions de personnes au Canada continuent de faire face à des obstacles et à des injustices, et ce, tous les jours. Nous devons reconnaître que le colonialisme, le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, la xénophobie, l'antisémitisme, l'islamophobie et la discrimination fondée sur la capacité physique - qu'ils soient intentionnels ou pas - sont encore bien présents au Canada pour beaucoup de personnes.

« L'indifférence risque de réduire à néant nos réalisations, de porter atteinte à nos valeurs et de ralentir nos progrès. La haine, l'intolérance et l'agressivité envers des membres vulnérables de nos communautés sont en croissance significative. Les femmes, les enfants, les Autochtones, les personnes ayant une déficience, les personnes racialisées, les groupes religieux et les personnes ayant une orientation ou une identité sexuelle différente continuent de subir de la discrimination au Canada.

« Beaucoup trop d'entre nous prenons nos droits pour acquis. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de rendre hommage à ceux et celles qui avant nous se sont battus et sacrifiés pour faire avancer les droits de la personne. Il nous incombe d'agir, de faire pression et d'exiger une société dans laquelle toute personne se sent incluse, appréciée et en sécurité. Nous devons tous faire notre part et renouveler notre engagement à viser l'égalité, la dignité et le respect pour toutes les personnes au Canada. Il est temps de s'unir. »

Pour rester branché

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

Visionnez nos clips sur YouTube.

SOURCE Commission canadienne des droits de la personne

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 13:00 et diffusé par :