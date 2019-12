L'arrondissement de Montréal-Nord poursuit ses actions de développement durable et renouvelle le mandat d'Éconord





MONTRÉAL-NORD, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Lors de sa dernière séance de l'année, le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord a renouvelé sa confiance en l'organisme à but non lucratif Coopérative de solidarité Éconord afin qu'il poursuive sa mission d'offrir aux citoyens un milieu de vie sain, propre et agréable ainsi qu'il organise des activités de promotion de saines habitudes environnementales.

« Les actions de développement durable prévues à ces contrats sont chères à notre administration. Grâce à cette collaboration, nous pourrons avoir un impact réel sur la qualité de vie de dizaines de milliers de personnes, notamment en réduisant les îlots de chaleur, en améliorant la propreté et en diminuant l'enfouissement », de déclarer la mairesse Christine Black.

Un premier contrat au montant de 91 000 $ prévoit une série d'actions en lien avec le plan stratégique de l'arrondissement Oser ensemble Montréal-Nord. Parmi celles-ci, notons :

la mise en place d'une brigade de sensibilisation à la propreté sur les terrains privés,

la gestion des jardins communautaires,

l'aménagement des ruelles vertes,

et l'organisation de journées sur l'environnement incluant la distribution de compost et de plantes ainsi que des ateliers de jardinage au naturel.

Un second contrat au montant de 158 500 $ prévoit, dans le cadre du programme Éco-quartier de Montréal-Nord :

l'implantation de la collecte sélective (recyclage et alimentaire) dans au moins deux écoles de l'arrondissement,

l'organisation de deux corvées de nettoyage des rives et d'un concours du plus beau jardin,

de même que la plantation de 400 nouveaux arbres sur les terrains privés afin de réduire les îlots de chaleur.

Le programme Éco-quartier comprend aussi un très vaste volet de sensibilisation sur des thèmes variés allant de l'incitation à la participation aux différentes collectes, encombrants, résidus alimentaires, matières recyclables, à la réduction du gaspillage de l'eau, entre autres activités.

