Le deuxième rapport annuel de Supermicro sur les centres de données écologiques trouve une occasion d'économiser des millions de dollars en coûts énergétiques et de réduire les déchets électroniques





Les résultats de l'enquête montrent que 88 % des centres de données ne sont pas écologiques et que le centre de données d'entreprise type peut économiser jusqu'à 38 millions de dollars en coûts énergétiques et 350 tonnes de déchets électroniques par an

SAN JOSÉ, Californie, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), l'un des leaders mondiaux de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions de réseautage et des technologies d'informatique verte, a publié aujourd'hui son deuxième rapport annuel sur les centres de données et l'environnement, qui se fonde sur une enquête menée dans le secteur auprès de quelque 5 000 professionnels de l'informatique. Cette année encore, les résultats ont démontré que la majorité des dirigeants de centres de données ne prennent pas pleinement en compte les initiatives écologiques, le développement croissant des infrastructures de centres de données, l'augmentation des coûts des centres de données et l'impact environnemental.

Supermicro mène cette enquête annuelle pour rendre compte de l'état du secteur, évaluer les considérations relatives à l'achat d'équipement pour les centres de données et aider les dirigeants des centres de données à mieux quantifier leurs décisions quant à l'impact environnemental à long terme grâce aux économies d'énergie et à la réduction des déchets électroniques.

Voici les principales conclusions :

Dans l'ensemble, les réponses des experts informatiques des PME, des grandes entreprises et des entreprises renommées ont montré que la plupart des entreprises (86 %) ne considèrent pas l'impact environnemental de leurs installations comme un facteur important pour leurs centres de données :

Les dirigeants des centres de données ont principalement cité le coût total de possession et le retour sur investissement comme principaux indicateurs de réussite, moins de 15 % ayant répondu que l'efficacité énergétique, la responsabilité sociétale des entreprises ou l'impact environnemental étaient des considérations essentielles pour leurs installations.

22% des personnes interrogées ont indiqué que les « considérations environnementales » étaient trop coûteuses pour qu'elles soient vues comme une priorité pour leur entreprise, ce qui indique un manque important de compréhension du retour sur investissement des solutions d'informatique verte.

Près de neuf centres de données sur dix ne sont pas conçus pour une efficacité énergétique optimale, ce qui pourrait coûter à chaque centre de données plus de 1,4 million de dollars par an selon les moyennes nationales :

Même avec l'arrivée de nouvelles techniques de refroidissement et de nouveaux matériels en mesure de supporter des températures de fonctionnement plus élevées, les entreprises continuent de se tourner vers des températures ambiantes plus fraîches pour leurs centres de données - par rapport à 2018, le nombre d'entreprises s'efforçant cette année de maintenir leurs installations et serveurs en dessous des 24 o C a augmenté de 13 %, ce qui représente désormais plus des deux tiers des personnes interrogées.

- par rapport à 2018, le nombre d'entreprises s'efforçant cette année de maintenir leurs installations et serveurs en dessous des 24 C a augmenté de 13 %, ce qui représente désormais plus des deux tiers des personnes interrogées. C'est un gâchis d'autant plus important que le fait de tirer parti d'équipements de refroidissement à air libre fonctionnant à une température supérieure à 26,5 o C permet aux centres de données de réduire leurs coûts d'exploitation.

C permet aux centres de données de réduire leurs coûts d'exploitation. De nombreuses entreprises exploitent également leurs centres de données à des densités plus faibles que nécessaire - 71 % des personnes interrogées ont expliqué que leurs centres de données fonctionnent à des densités de puissance inférieures à 19 kW par rack.

L'utilisation de serveurs à noeuds multiples et le fonctionnement à des densités de puissance plus élevées permettraient d'améliorer considérablement les besoins en énergie et de réduire également les coûts.

Depuis 2018, les principaux moyens de gérer le matériel serveur obsolète des centres de données ont changé de manière inquiétante. En 2019, les entreprises qui recyclent leur matériel mis hors service ont chuté dans tous les secteurs :

Le nombre d'entreprises partenaires d'une entreprise de recyclage certifiée a chuté de 14 % entre 2018 et 2019, et le nombre d'entreprises déclarant recycler elles-mêmes le matériel a diminué de 5 %.

le nombre d'entreprises déclarant recycler elles-mêmes le matériel a diminué de 5 %. Alors que les déchets électroniques contribuent déjà à 2 % des déchets et à 70 % de l'ensemble des déchets toxiques aux États-Unis, une diminution du recyclage approprié de ces grandes quantités de matériel indique un impact préoccupant sur l'environnement.

Pire encore, c'est près d'une entreprise sur dix parmi les plus grandes qui possèdent le plus de matériel pour les centres de données qui continue à jeter principalement du matériel mis hors service .

. 9 % de ces plus grandes entreprises ont déclaré s'être débarrassées du matériel sans recourir au moindre type de recyclage.

L'optimisation des cycles de mise à jour du matériel permettrait de réduire les déchets électroniques de plus de 80 % et d'obtenir un rendement de 15 % supérieur, tout en diminuant les coûts d'acquisition de 44 %. Cela pourrait se traduire par des économies annuelles en capital à hauteur de 900 000 dollars et une réduction de 12 tonnes des déchets électroniques qui en découlent.

La majorité des entreprises - 35 % - prévoyaient de mettre le matériel serveur à jour tous les deux ou trois ans en 2018, tandis qu'en 2019, cette majorité est passée à 40 % d'entreprises qui prévoient plutôt de le faire tous les quatre ou cinq ans.

« Les résultats de l'enquête de 2019 démontrent à nouveau que la prise en compte de l'impact environnemental à l'heure de choisir des équipements des centres de données continue d'être un défi pour l'industrie informatique », a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Nous continuons à mettre l'accent sur l'architecture d'économie des ressources pour aider les clients finaux à économiser à la fois de l'énergie et des coûts d'acquisition du matériel, tout en réduisant l'impact environnemental. »

L'architecture d'économie de ressources de Supermicro subdivise le processeur et la mémoire ainsi que d'autres sous-systèmes, de sorte que chaque ressource peut être mise à jour indépendamment. Cela permet aux centres de données de réduire les coûts du cycle de mise à jour et l'impact de celui-ci sur l'environnement. Lorsqu'ils sont envisagés sur un cycle de mise à jour oscillant entre deux et quatre ans, les serveurs à économie de ressources de Supermicro fournissent en moyenne des serveurs plus performants et plus efficaces, à des coûts inférieurs à ceux des modèles traditionnels de type « supprimer et remplacer » en permettant aux centres de données d'optimiser de manière indépendante l'adoption des technologies nouvelles et améliorées.

Le deuxième rapport annuel de Supermicro sur les centres de données et l'environnement donne un aperçu des principales tendances qui façonnent l'offre et la stratégie des infrastructures informatiques. Cette année, l'enquête a été effectuée par courriel en octobre 2019. Elle comprend les réponses de 1 362 exploitants de centres de données et spécialistes informatiques travaillant dans des entreprises, des prestataires de services et des PME du monde entier, qui forment un échantillon représentatif des principales caractéristiques démographiques, dont la fonction professionnelle, la région des centres de données, le secteur vertical et la taille.

« L'enquête mondiale de Supermicro, entreprise basée à San José, sur les centres de données écologiques révèle que la plupart des entreprises n'examinent pas minutieusement la consommation d'énergie et la réduction des déchets électroniques à l'heure de choisir leurs équipements de centre de données », a déclaré Sam Liccardo, maire de la ville de San José. « Étant une entreprise de premier plan de la Silicon Valley en matière d'innovation et de développement durable, Supermicro prône depuis longtemps l'informatique verte, et j'incite l'industrie à s'informer davantage sur les impacts et les opportunités de celle-ci ».

L'industrie des centres de données doit procéder à de nombreuses améliorations pour être considérée comme verte. Le choix d'un équipement de centre de données innovant tirant parti des avancées technologiques peut avoir une importante répercussion sur l'environnement. Par exemple, des configurations de serveurs désagrégés (sous-divisés) peuvent se traduire par d'importantes économies de mise à jour et par une occasion de tirer rapidement parti des dernières technologies de serveur afin de réduire les cycles de mise à jour.

Il faut également prendre en compte l'efficacité énergétique des centres de données. Les serveurs à haute efficacité et à haute densité peuvent réduire la quantité d'énergie requise et l'espace physique nécessaire. Par ailleurs, les systèmes conçus pour prendre en charge le refroidissement à air libre, qui ne nécessite pas d'équipement de climatisation de salle informatique (CRAC selon l'anglais) pour le refroidissement, peuvent également réduire les besoins énergétiques des centres de données.

Pour en savoir plus sur les conclusions du rapport et sur les innovations en termes d'économie des ressources de Supermicro et sur son engagement à l'égard de l'informatique verte, veuillez consulter le site www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

Pour obtenir des informations complètes sur les solutions SuperServer® de Supermicro, veuillez visiter www.supermicro.com. Vous pouvez suivre Supermicro sur Facebook et Twitter pour recevoir leurs dernières actualités et annonces.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), entreprise de premier plan qui innove dans les serveurs haute performance et haute efficacité, est le principal fournisseur au monde de serveurs sophistiqués Building Block Solutions® pour les centres de données, le cloud computing, l'informatique d'entreprise, Hadoop / Big Data, le calcul à haute performance (HPC) et les systèmes embarqués. Supermicro s'engage en faveur de la protection de l'environnement dans le cadre de son programme « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

Supermicro, Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, dénominations et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1042601/Supermicro_Data_Centers_and_the_Environment.jpg

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 12:25 et diffusé par :