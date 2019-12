Monument Re fait l'acquisition de Cattolica Life auprès de Cattolica Assicurazioni





Monument Re a annoncé aujourd'hui que, sous réserve de l'approbation réglementaire, elle avait fait l'acquisition de Cattolica Life DAC auprès de Cattolica Assicurazioni. Cattolica Life est un assureur-vie domicilié en Irlande qui avait cessé toute nouvelle activité depuis 2017. La transaction n'aura aucun impact sur les clients et les détenteurs de polices de Cattolica Life DAC.

Le changement du contrôle de la société fera suite à la satisfaction des conditions habituelles de clôture, notamment la réception des approbations réglementaires.

À propos de Cattolica Assicurazioni.

Cattolica Assicurazioni est l'un d'un principaux acteurs sur le marché italien de l'assurance et la seule société coopérative de son secteur à être cotée à la bourse de Milan, où elle est présente depuis novembre 2000. Avec près de 3,6 millions de clients qui comptent sur les solutions et les produits d'assurance qu'il distribue, le groupe a des primes totales de près de 6 milliards d'euros (2018).

À propos de Monument Re

Monument Re est une société de réassurance et holding d'assurance avec une présence aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et à Guernesey, ainsi que des filiales en Espagne, en Italie, en France et en Allemagne. Monument Re exerce ses activités en tant que réassureur et acquéreur de portefeuilles européens à forte intensité d'actifs. Grâce à sa stratégie, Monument Re entend, dans le cadre de son appétit pour le risque, assumer les risques liés aux actifs et exploiter efficacement ces entreprises ou portefeuilles.

Monument Re fait l'objet d'une Surveillance de groupe de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.monumentregroup.com ou contactez Manfred Maske, PDG, info@monumentregroup.com.

