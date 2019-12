Michael Watkins, cofondateur de Genesis, a été nommé l'un des penseurs des affaires les plus influents au monde





Michael Watkins, un spécialiste des transitions de direction et auteur à succès du grand classique de l'intégration « 90 jours pour réussir sa prise de poste », a été nommé l'un des penseurs des affaires les plus influents au monde par Thinkers50. Parmi les autres personnes incluses dans le prestigieux classement figurent W. Chan Kim, Renée Mauborgne, Roger Martin, Amy Edmondson et Daniel Pink.

Thinkers50 identifie et classe les 50 plus grands penseurs du management au monde et dévoile leurs noms à l'occasion de son gala biannuel de remise de prix, baptisé « les Oscars de la réflexion sur le management » par le Financial Times. Le classement Thinkers50 de cette année est le plus diversifié à ce jour, avec 19 femmes dans le top 50 et 14 nationalités représentées.

Lorsqu'il a appris sa sélection, M. Watkins a déclaré : « C'est très gratifiant de figurer dans le classement Thinkers50. C'est un honneur de voir les idées pour lesquelles j'ai consacré ma carrière avalisées ainsi. Cela souligne également l'importance pour les dirigeants d'apprendre à réaliser des transitions professionnelles variées et pour les entreprises de fournir le soutien nécessaire à l'intégration. »

Surtout connu pour son best-seller mondial 90 jours pour réussir sa prise de poste dans lequel il expose son cadre pour réaliser des transitions professionnelles réussies, M. Watkins est le cofondateur de Genesis Advisers, une société de conseil spécialisée dans le développement du leadership basée à Boston, dans le Massachusetts. Il est l'auteur de onze livres publiés par Harvard Business Review Press, parmi lesquels Master Your Next Move: The Essential Companion to The First 90 Days (HBR Press, avril 2019), ainsi que de nombreux articles traitant des sujets du leadership, du changement organisationnel et de la négociation. Il est professeur de leadership et de changement organisationnel à l'école de commerce IMD, où il enseigne deux programmes basés sur son cadre pour l'intégration « 90 jours pour réussir sa prise de poste® », ainsi que son cadre « sept mouvements sismiquestm » pour la gestion de la transition vers le poste de chef d'entreprise. Avant de travailler à l'IMD, M. Watkins a enseigné à l'INSEAD, à l'École de commerce de Harvard et à l'Université de Harvard, où il a obtenu son PhD en Sciences de la décision.

Lancé en 2001, Thinkers50 a été le tout premier classement global des penseurs du management. La Liste est depuis publiée tous les deux ans et reste le classement de référence dans son genre. Depuis sa création, le périmètre de Thinkers50 s'est élargi pour inclure tout un éventail d'activités soutenant la mission visant à offrir un accès innovant aux puissantes idées d'affaires et de management.

