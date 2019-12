Le Père Noël Express en visite à Saint-Lambert-de-Lauzon - Keolis Canada et les pompiers de Saint-Lambert-de-Lauzon s'associent pour récolter des dons de jouets et de denrées alimentaires





MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le 20 novembre dernier, Keolis Canada a déployé sa troisième édition de l'opération Père Noël Express : une grande collecte de jouets neufs ou usagés, en très bon état, et de denrées alimentaires non périssables dans plusieurs villes du Québec. Des boites de collecte de dons ont été disposées dans certains terminus du réseau Orléans Express. D'autres points de collecte ont été installés dans des écoles, des bureaux et sites d'opération de Keolis et au sein des entreprises partenaires de la collecte.

Le 15 décembre prochain, le bus du Père Noël Express, un autocar spécialement décoré aux couleurs des fêtes, ira déposer tous les dons recueillis au Service incendie de Saint-Lambert-de-Lauzon.

À cette occasion, les citoyens sont invités à se rendre à la caserne entre 12 h et 18 h pour y déposer leurs propres dons.

Où : Sécurité Incendie Saint-Lambert-de-Lauzon

1222, rue du Pont

Quand : 15 décembre 2019

Entre 12 h et 18 h

De 13 h 30 et 15 h 30, les citoyens auront également la possibilité de visiter le bus du Père Noël Express et de participer à l'activité

Toutes les équipes de Keolis au Québec sont mobilisées pour mettre en place cette grande collecte avec la volonté de donner au suivant.

Tous les détails sur l'opération Père Noël Express sont disponibles à : www.perenoel-express.com.

À propos de Keolis Canada

Keolis Canada, opérateur de transport au service des passagers, développe des solutions de mobilité adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités?: transport interurbain et urbain, train léger, navette autonome, transport scolaire traditionnel et électrique, adapté, aéroportuaire ou nolisé. Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 976 employés chevronnés et exploite un parc de 428 véhicules dont 14 rames de train léger avec la mise en place future des opérations de Keolis Grand River en Ontario. Chaque année, Keolis Canada transporte plus de 12 millions de passagers et plus d'un million de colis.

Pour plus d'informations?: https://www.keolis.ca/fr

