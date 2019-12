ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Invitation aux médias - Annonce des projets retenus dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions





Veuillez noter que l'événement est annulé

LÉVIS, QC, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 11 décembre prochain.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, ainsi que du maire de Lévis et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Gilles Lehouillier.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mercredi 11 décembre 2019



Heure : 9 h 30



Lieu : Hôtel de ville de Lévis 2175, chemin du Fleuve Lévis (Québec) G6W 7W9

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 11:18 et diffusé par :