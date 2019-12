18 groupes jeunes lancent une déclaration de principes pour la Stratégie d'action jeunesse 2021-2026





MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du renouvellement de la Stratégie d'action jeunesse du Secrétariat à la jeunesse du Québec, une panoplie de groupes jeunesse se sont coalisés afin de soumettre à Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre en matière de jeunesse, une déclaration de principes.

Cette déclaration transversale, divisée en cinq volets, réitère la vision et les attentes de la jeunesse québécoise envers M. Samuel Poulin. Ces principes reflètent les valeurs que le Secrétariat à la jeunesse devrait porter afin d'assurer une juste représentation de la jeunesse dans la nouvelle Stratégie d'action jeunesse 2021-2026.

PRINCIPES DIRECTEURS

Promouvoir la justice et l'équité dans la société québécoise;

Favoriser une bonne santé psychologique chez les jeunes;

Favoriser la transition écologique vers un Québec plus écoresponsable;

Rehausser le pouvoir octroyé aux jeunes Québécois.e.s au sein des instances gouvernementales;

Faire de l'éducation une plaque tournante de l'engagement civique.

CITATIONS

« Le renouvellement de la stratégie est l'occasion pour le gouvernement d'élargir la diversité des groupes jeune qui sont à son écoute. Les jeunes ne sont pas un groupe monolithique et élargir les groupes consultés assure une richesse d'opinions pour orienter le gouvernement dans une perspective d'équité intergénérationnelle » mentionne Daye Diallo, président de Force jeunesse.

« La précarité de la santé psychologique étudiante a été grandement mise de l'avant dans les dernières années. Le gouvernement du Québec n'a plus le choix d'implanter une politique d'amélioration de la santé psychologique étudiante, du préscolaire au post-doctorat » renchérit Philippe LeBel, président de l'Union étudiante du Québec.

« Les derniers mois ont été marqués par une mobilisation sans précédent de la jeunesse québécoise pour exiger des actions à la hauteur de la crise climatique. De manière unanime, nous demandons au gouvernement du Québec d'opérer une transition écologique porteuse de justice sociale. La lutte contre la crise climatique doit être une occasion de réduire les inégalités sociales, systémiques, démographiques et économiques vécues au Québec », ajoute Catherine Gauthier, directrice générale d'ENvironnement JEUnesse.

« En 2018, les jeunes québécois de 29 ans et moins représentaient 33% de la population québécoise. Or, seulement 4 élu.es correspondent à cette tranche d'âge à l'Assemblée nationale, soit 3,2% des député.es. Devant ce déficit de représentation politique accablant pour la jeunesse, il est essentiel que le Secrétariat à la jeunesse exerce son rôle de leadership de manière forte et sans équivoque afin de mettre en place des initiatives qui propulsent la jeunesse dans des lieux de pouvoir et où leurs propos et leurs préoccupations sont reconnus, valorisés et entendus », soutient Jennifer Teasdale-Raymond, présidente de Citoyenneté jeunesse.

« L'éducation constitue la clé de plusieurs défis que connaissent la jeunesse et la société. En augmentant l'accessibilité aux études, en diminuant la précarité étudiante et en s'assurant que nos milieux d'étude sont sains, le Québec gagne. La prochaine Stratégie doit inclure des mesures concrètes pour garantir un réseau éducatif qui forme des citoyens et des citoyennes éclairés », rapporte Philippe Clément, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec.

Liste des organisations signataires de la Déclaration commune sur la Stratégie d'action jeunesse 2021-2026 du Secrétariat à la jeunesse du Québec :

Fédération étudiante collégiale du Québec

Union étudiante du Québec

Fédération des associations étudiantes du campus du l'Université de Montréal

Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de l'Université Laval

Citoyenneté jeunesse

Force jeunesse

OXFAM-Québec

ENvironnement JEUnesse

Apathy is Boring

Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec

Regroupement des Écoles de la Rue Accréditées du Québec

Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage

Association des Travailleurs et des Travailleuses de Rue du Québec

Regroupement des maisons des jeunes du Québec

Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec

Comité national des jeunes - Confédération des syndicats nationaux

Place aux jeunes en région

Aile jeunesse du Chantier de l'économie sociale

