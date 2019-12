Green Shield Canada s'associe à Maple pour faire avancer l'innovation en matière de santé numérique au Canada





TORONTO, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son objectif stratégique d'étendre les soins de santé virtuels et de fournir aux Canadiens des moyens novateurs et économiques d'adopter un mode de vie plus sain, Green Shield Canada (GSC) fait équipe avec Maple afin d'offrir l'accès à la télémédecine. Cette collaboration avec Maple, fournisseur de soins de santé virtuel proposant un accès sur demande à des médecins à l'échelle nationale, accélère l'adoption d'importantes technologies de la santé virtuelles au Canada.



« Le temps d'attente des Canadiens est parmi les plus longs comparativement à celui d'autres pays développés, et notre système médical suffit à peine à la tâche en raison de notre population grandissante et vieillissante. Ces problèmes se traduisent par une hausse de l'absentéisme, une baisse de la productivité et une détérioration de la santé pour les employeurs et employés du Canada, explique David Willows, vice-président directeur, Innovation et marketing chez GSC. Afin de faire partie de la solution, GSC explore sans relâche la manière dont les technologies de la santé numériques fondées sur des données probantes peuvent transformer l'expérience des membres d'un régime en rendant les soins de santé de qualité plus largement et plus facilement accessibles. » Maple a une excellente réputation sur le marché canadien en raison de son modèle de soins évolutif unique, de son accès direct aux médecins et de ses dossiers médicaux virtuels complets, et sera offert à titre d'option aux régimes de garanties de GSC.

Grâce à son partenariat avec Maple, GSC continue à faire progresser l'innovation en matière de santé numérique, la mettant au premier plan et traçant la voie pour l'avenir des soins de santé. Comme l'explique le Dr Brett Belchetz, directeur général de Maple, « Parce que des centaines de médecins canadiens sont disponibles partout au pays, les membres d'un régime peuvent maintenant parler à un médecin en deux minutes ou moins, à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Ce type d'accès en tout temps est unique dans l'industrie. Les membres d'un régime GSC pourront obtenir sur-le-champ des réponses à leurs problèmes de santé ? quel que soit l'endroit où ils se trouvent ? ce qui entraînera une baisse de l'absentéisme au travail, un accroissement de la productivité et une amélioration du bien-être. » Grâce à Maple, les médecins pourront diagnostiquer et traiter des problèmes de santé comme les allergies, l'asthme, le rhume et la grippe, les infections courantes, la conjonctivite, le mal de gorge et beaucoup d'autres, tout en maintenant un taux de résolution de 91 %, le meilleur de l'industrie.

M. Willows ajoute : « En plus d'être avantageuse pour les promoteurs de régime et les membres d'un régime intéressés, l'adoption accrue des innovations en matière de santé numérique aura des répercussions positives sur l'économie et le système de santé du Canada. Cela fait écho à la mission de GSC qui consiste à fournir des solutions pertinentes qui amélioreront la santé et le bien-être. » Maple est la toute dernière d'une longue série d'initiatives en matière de santé numérique de GSC qui comprend notamment son investissement dans BEACONMC, thérapie numérique guidée en santé mentale, et dans Portag3 Ventures, fonds international de fintech, ainsi que le lancement de projets pilotes comme l'outil de prévention et de gestion du diabète « Dot the Diabetes Carebot », l'entraîneur numérique de mise en forme Ivan et Phzio, un programme virtuel de physiothérapie.

À propos de Green Shield Canada (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d'une structure unique en tant qu'entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d'aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D'un océan à l'autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l'hospitalisation et les voyages, de même que les services d'administration et de gestion des garanties. Grâce à des stratégies de durabilité fondées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de membres des régimes dans tout le pays. greenshield.ca

À propos de Maple

Maple est une plateforme technologique qui a pour mission de surmonter les plus grands obstacles posés par le système de santé, en commençant par une accessibilité simple et rapide à des professionnels de la santé. Elle permet aux patients de communiquer directement et en tout temps avec un médecin, en quelques minutes, à partir de leur téléphone intelligent ou ordinateur. La plateforme fournit aussi des solutions technologiques sur mesure aux hôpitaux et cliniques qui souhaitent améliorer la prestation de leurs soins. Pour en savoir plus, allez à getmaple.ca/fr.

