La Commission municipale publie un portrait des municipalités de moins de 100 000 habitants





QUÉBEC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission municipale a rendu public aujourd'hui le Portrait des municipalités de moins de 100 000 habitants. Découlant de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec, sanctionnée en avril 2018, ce travail, porté à l'attention des municipalités et des citoyens, présente le monde municipal sous une variété d'angles. Le portrait précise aussi le champ de compétence dans lequel la Vice-présidence à la vérification de la Commission exerce ses nouvelles responsabilités.

Articulé autour de 3 axes, ce travail dresse un portrait du monde municipal et son évolution, il décrit des processus déterminants pour les activités des municipalités, et donne pour finir un éclairage sur la situation financière des municipalités en présentant certains indicateurs financiers.

Le monde municipal en constante évolution

La Commission municipale décrit succinctement l'évolution, la structure et le fonctionnement du monde municipal. Ce travail de synthèse sur l'environnement des municipalités de moins de 100 000 habitants démontre à quel point le cadre légal qui lui est applicable est vaste, et combien l'organisation et le fonctionnement municipal sont particulièrement étendus.

Des processus structurants liés aux activités des municipalités

Plusieurs activités d'une municipalité ont un impact direct sur les services offerts aux citoyens : l'aménagement du territoire, les infrastructures, l'évaluation foncière et la gestion financière. Les observations recueillies ont permis de faire ressortir la nécessité de les orchestrer de manière cohérente et en conformité avec les dispositions législatives.

La situation financière des municipalités

Ce travail fait ressortir différents indicateurs financiers et graphiques qui caractérisent la performance financière des municipalités. L'endettement, les excédents et déficits accumulés, la relation entre la vitalité économique et l'effort fiscal y sont abordés. Ces informations permettent de positionner les municipalités et d'entrevoir les tendances qui se dessinent.

Citations :

« Ce portrait des municipalités met la table pour les futurs audits en répondant à trois grandes questions : Qui sera audité ? Qu'est-ce qui sera audité ? Pourquoi réaliser des audits ? Ce portrait constitue assurément une contribution pertinente pour la saine gestion municipale ».

Jean-Philippe Marois, président de la Commission municipale du Québec

« Tout en dégageant des enjeux importants du monde municipal, le travail réalisé par la Commission municipale permet d'enrichir la réflexion et d'identifier des tendances et des zones potentielles d'optimisation. »

Vicky Lizotte, CPA auditrice, CA, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Lien : Portrait des municipalités de moins de 100 000 habitants

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission, suivez-nous sur LinkedIn en cliquant ici et visitez notre nouveau site Web.

SOURCE Commission municipale du Québec

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 10:38 et diffusé par :