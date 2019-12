Fondation Barilla : « Il est urgent de repenser le système alimentaire mondial »





Les systèmes alimentaires mondiaux génèrent 12 billions de dollars de coûts cachés, des dommages environnementaux aux problèmes de santé publique

Une révolution des systèmes agroalimentaires actuels apporterait un rendement économique d'environ 5,7 billions de dollars, générant de nouvelles opportunités commerciales pouvant atteindre 4,5 billions de dollars chaque année d'ici 2030 ainsi que des bienfaits sur les plans sanitaire et environnemental

MILAN, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- 12 billions de dollars[1]. C'est le coût caché auquel nous sommes confrontés chaque année à l'échelle mondiale à cause de nos systèmes agroalimentaires, comprenant les dommages irréversibles causés aux écosystèmes (contribuant également à saper la sécurité alimentaire dans certaines régions) et une hausse des dépenses pour la santé publique, principalement en raison de maladies chroniques dues à des habitudes alimentaires malsaines. Un chiffre astronomique qui dépasse de loin les 10 billions de dollars de valeur marchande générés par les systèmes agroalimentaires, créant un déficit d'environ 2 billions de dollars. Une révolution est nécessaire pour mettre à disposition, d'ici 2050, jusqu'à 1,2 milliard d'hectares de terres actuellement utilisées pour l'agriculture et « économiser » 10,5 billions de dollars de coûts caches[1]. Il s'agit d'un extrait du rapport « Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use », qui a fait l'objet d'une discussion lors du dixième Forum international sur l'alimentation et la nutrition organisé par la Fondation Barilla.

« Alors qu'il ne reste plus que 10 ans pour atteindre les ODD de l'Agenda 2030 des Nations unies, il est clair qu'il devient urgent d'intervenir sur les systèmes agroalimentaires actuels, car l'idée de développement et de progrès basée sur la conviction que les ressources de la planète sont illimitées n'est plus viable. Nous devons examiner les dimensions économique, sociale et environnementale de l'alimentation, en plaçant tous les acteurs concernés, du secteur privé aux citoyens, au coeur du programme de développement, pour jeter les bases d'un avenir inclusif, durable et prospère », a expliqué Guido Barilla depuis la scène du Forum international sur l'alimentation et la nutrition. D'après l'étude « Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use » , présentée lors du forum par Jeremy Oppenheim, Systemiq, ce type d'approche apporterait également des avantages économiques : un investissement dans le processus de transformation des systèmes agroalimentaires, s'élevant à 300 à 350 milliards de dollars par an (moins de 0,3 % du PIB mondial), générerait un retour d'environ 5,7 billions de dollars, soit plus de 15 fois le coût initial, créant de nouvelles opportunités commerciales pouvant atteindre 4,5 billions de dollars par an d'ici 2030[1].

[1] Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use, septembre 2019

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1042064/Guido_Barilla.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1042065/BCFN_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 10:32 et diffusé par :