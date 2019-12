c-LEcta célèbre son 15e anniversaire et ne cache pas son optimisme qua





Retour sur les 15 ans d'histoire marqués de succès de c-LEcta, l'entreprise de biotechnologie mondiale au leadership technologique axé sur l'ingénierie des enzymes et le développement de bioprocédés pour les marchés réglementés, comme les industries alimentaires et pharmaceutiques. Au cours de l'exercice 2019, les produits développés par l'entreprise elle-même notamment, ont contribué à cette évolution positive de l'activité. En particulier le produit de c-LEcta destiné à la production d'un édulcorant à base d'une plante au goût sucré et le DENARASE® ont obtenu de meilleurs résultats que prévu. En conséquence, l'entreprise a triplé ses ventes au cours des cinq dernières années. c?LEcta investit activement dans le développement de ses structures et plus particulièrement, dans l'élargissement de son portefeuille de produits, afin de stimuler sa croissance et d'exploiter avec succès de futurs potentiels commerciaux.

Le PDG Dr Marc Struhalla a fondé l'entreprise de biotechnologie à Leipzig en 2004 sur la base d'une branche de l'université. Après avoir d'abord optimisé la technologie de l'entreprise puis acquis des clients renommés de l'industrie par le biais de contrats, une usine pilote a permis à la société de fabriquer ses propres lots de produit pour une mise à l'échelle et ceci depuis 2010. Trois ans plus tard, l'entreprise a déménagé au BioCube sur le site de l'ancienne foire de Leipzig, mettant en place les fondations d'un développement urgent et nécessaire des capacités du laboratoire et de sa production. Depuis 2015, le travail contractuel de recherche et de développement a sans relâche cédé le pas à la production et à la commercialisation des produits de l'entreprise.

Les chiffres de croissance démontrent que ce positionnement en tant qu'entreprise de produits porte ses fruits aujourd'hui. Au cours de l'exercice 2019, c-LEcta a réussi à plus que doubler ses prises de commandes dans le segment des produits par rapport à 2018. Le total des prises de commandes en 2019 représente ainsi pour la première fois un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros. Cela signifie que les carnets de commandes sont bien remplis pour l'année 2020. L'entreprise vend désormais ses propres produits à plus de 90 clients dans 25 pays à travers le monde et cette dernière a plus que doublé ses clients en cinq ans. Par ailleurs, c-LEcta collabore avec des clients renommés de l'industrie alimentaire et pharmaceutique dans le domaine de la recherche et du développement et dans le cadre de partenariats stratégiques, afin d'apporter une maturité commerciale à des produits développés conjointement.

« Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli ici à Leipzig au cours des 15 dernières années. Une bonne idée combinée à une technologie unique ont permis d'engendrer une entreprise de taille moyenne qui fournit ses produits à des clients renommés dans le monde entier », explique Dr Marc Struhalla.

c-LEcta a maintenu ses investissements dans le développement de ses effectifs au cours de l'exercice 2019 afin de tirer profit du potentiel du marché à l'avenir et de stimuler la croissance de l'entreprise. « Nous avons commencé avec trois employés en 2004. Cette année, nous avons officiellement accueilli notre 75ème employé », explique le Dr Marc Struhalla. En 2019, 15 nouveaux employés au total ont été recrutés dans les domaines de la recherche et du développement, du contrôle qualité, de la gestion et du développement commercial. Par ailleurs, c-LEcta poursuit ses investissements afin d'élargir son portefeuille de produits : Au cours des deux prochaines années, au moins trois nouveaux produits seront commercialisables. « Mais investir dans les cerveaux qui travaillent pour notre entreprise est beaucoup plus important. Nous envisageons une autre forte augmentation du nombre d'employés l'année prochaine afin de poursuivre la stimulation de l'innovation, » explique Thomas Pfaadt, directeur financier. Par conséquent, l'entreprise basée à Leipzig attend l'année qui vient avec impatience : « Nous sommes très bien préparés à poursuivre la croissance et la réussite de c-LEcta en 2020, » souligne Struhalla.

A propos de c-LEcta

c-LEcta est une société de biotechnologie de premier plan à l'échelle mondiale qui se concentre sur l'ingénierie et l'application des enzymes dans les marchés réglementés comme les industries alimentaire et pharmaceutique. Basée à Leipzig, en Allemagne, l'entreprise s'est imposée comme un acteur de premier plan dans la réalisation de produits biotechnologiques de grande valeur, que ce soit sous la forme de développements internes ou en étroite collaboration avec l'industrie. L'entreprise emploie actuellement plus de 70 personnes.

c-LEcta fournit des processus de production rentables et durables ouvrant de nouveaux horizons commerciaux et permettant une meilleure pénétration sur les marchés existants. La société se distingue par un développement rapide et efficace de solutions biotechnologiques de première qualité, et par une commercialisation rapide et réussie des produits obtenus. Ceci permet à c-LEcta d'exploiter le potentiel unique de ses technologies centrales. c-LEcta a déjà commercialisé avec succès plus de dix produits biotechnologiques industriels à haute valeur ajoutée.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 10:25 et diffusé par :