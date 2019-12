Avis aux médias - Disponibilité médiatique du responsable du développement économique et commercial





MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, Robert Beaudry, sera disponible pour répondre aux questions des médias en marge de la première séance de la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation, qui se penchera sur la problématique des locaux commerciaux vacants.

Date : Mardi, 10 décembre 2019



Heure : 14 h 30



Lieu : Hall d'honneur

Hôtel de ville de Montréal (Édifice Lucien-Saulnier)

155, rue Notre-Dame Est

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 10:15 et diffusé par :