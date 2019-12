Ensemble[s] - Les 1 001 facettes de l'objet





QUÉBEC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Musée national des beaux-arts du Québec vous invite à plonger dans l'univers étonnant d'Ensemble[s], une exposition dans laquelle les objets deviennent d'étranges personnages, des sculptures inusitées ou les pièces d'une précieuse collection. Paysages d'ombres animées, trouvailles surprenantes et cachettes à découvrir en famille.

Dans un contexte sociétal où les grands comme les petits sont de plus en plus soucieux de l'environnement, la Galerie famille sera l'hôte d'une toute première exposition écoresponsable, Ensemble[s], du 11 décembre 2019 au 15 novembre 2020.

Une activité gratuite qui multipliera les occasions de création!

Allons créer... Ensemble[s]

Notre quotidien est peuplé d'une multitude d'objets, des plus banals aux plus précieux. À la lumière d'une sélection d'oeuvres de la collection Prêt d'oeuvres d'art (CPOA), Ensemble[s] présente comment ce généreux inventaire se transforme en un matériau inspirant. Marie-Renée Bourget Harvey, qui s'est vu confier la scénographie et le graphisme de l'exposition, a voulu transformer la Galerie famille en un espace d'exposition et d'exploration ludique et poétique, pour petits et grands.

Pour cette toute première exposition écoresponsable, les idéatrices ont déniché des objets, du mobilier et des matériaux ici au Musée ou ailleurs. Les valeurs écologiques, qui ont habité tout le processus du projet d'exposition, démontreront qu'il est possible de recycler, de réhabiliter et de réintégrer des objets de notre quotidien, car chacun d'entre eux révèle une richesse artistique. Cette démarche rejoint le thème de la mise en commun, du partage et du respect qu'illustre l'exposition, dont le titre équivoque, Ensemble[s], symbolise toutes sortes de rencontres, qu'elles soient fortuites ou voulues.

Cinq espaces où réutiliser, c'est créer

Les oeuvres présentées donnent un second souffle à des choses que nous côtoyons au quotidien. Dans cette exposition, les vêtements, les objets trouvés et les pièces de mobilier sont chargés d'une poésie nouvelle. Les enfants sont donc invités à détourner la fonction utilitaire des objets, à les exploiter pour leur forme, leur couleur, leur potentiel symbolique ou même pour les souvenirs qui y sont associés.

Parmi les différents espaces aménagés, un jeu d'ombres invite à expérimenter les surprenants changements d'échelle entre un objet et sa silhouette projetée. Un coin lecture confortable, fait de meubles et de draperies, rappelle les cabanes que nous avons tous eu un malin plaisir à construire à la maison. Au centre de la Galerie, une cimaise percée de multiples ouvertures lumineuses invite à exposer de petites collections d'objets. Et le lieu de rassemblement et de partage sera sans aucun doute les tables de jeux où les familles pourront s'adonner aux échecs, aux dames ou autres.

La Galerie famille fait place au jeu en se transformant en un espace accueillant, propice à la création, à la réflexion et à l'émerveillement.

Les crédits

Ensemble[s], une idée originale de Marie-Hélène Audet, Marie-Renée Bourget Harvey et Delphine Egesborg.

Gestion de projet

Delphine Egesborg

Responsable de la médiation famille, MNBAQ

Design et graphisme

Marie-Renée Bourget Harvey

Scénographe et graphiste

Conservation

Maude Lévesque

Conservatrice de la collection Prêt d'oeuvres d'art (CPOA) et de l'engagement public, MNBAQ

Gestion des opérations

Yasmée Faucher

Chef de service, MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Autour de l'exposition

Grande journée d'ouverture / Ensemble[s]

Galerie famille / Pavillon central du MNBAQ

Samedi 14 décembre 2019

De 10 h à 14 h/ Gratuit

10 h / Ouverture de la Galerie famille au public

10 h 15 / Présence de Marie-Hélène Audet, Marie-Renée Bourget Harvey et Delphine Egesborg, qui répondront à toutes les questions et guideront les visiteurs dans leur découverte.

De 10 h à 14 h / Atelier de création en continu

Les enfants pourront animer le jeu d'ombres avec leur propre création. Les silhouettes des objets seront leur source d'inspiration pour réaliser des assemblages originaux.

De 10 h 30 à 13 h 30 / Le « patenteur », un personnage ingénieux et amusant, s'emparera de bidules et des curiosités qui lui tombent sous la main pour en faire des choses et des machins insolites.

Et de petites douceurs seront offertes!

En poursuivant la journée au Musée :

11 h, 13 h, 14 h 15 et 15 h 30 - Cartes de souhaits, atelier de collage pour la famille (5 $ par personne)

