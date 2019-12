Post Malone et Crocs lancent leur quatrième collaboration





Crocs, Inc. (NASDAQ : CROX), leader mondial des chaussures décontractées innovantes pour hommes, femmes et enfants, a annoncé aujourd'hui sa toute dernière collaboration de produit avec l'artiste de studio d'enregistrement multiplatine, Post Malone. Ce quatrième épisode révolutionnaire de la série de collaboration Post Malone x Crocs, met en vedette le sabot Post Malone x Crocs Duet Max, un modèle de sabot innovant, doté d'un motif camouflage urbain unique bleu et noir, une très grosse semelle externe et des lanières arrières pivotantes avec fermetures à crochets et boucles réglables.

L'évolution du partenariat Post Malone x Crocs est évidente au travers des quatre collaborations ; les consommateurs verront une transformation par rapport aux modèles précédents qui mettaient en avant les inspirations de Post sur la chaussure, pour arriver à ce nouveau modèle intégrant des éléments de sa conception, à l'intérieur comme à l'extérieur (notamment les détails sur la semelle et les lanières, et une caractéristique unique de clip en corde et cordon). Ce nouveau chapitre au sein du partenariat Post Malone x Crocs aboutit à une vraie création de la part de Post alors qu'il fait évoluer son propre style, et qu'il est attendu avec impatience par les fans du monde entier.

« Cette dernière création avec Crocs est la meilleure à ce jour. Je voulais faire une chaussure plus tactique et plus imposante, et ils m'ont donné tous les outils justement pour arriver à mes fins », a déclaré Post Malone. « Je pense que le résultat final est vraiment chouette, et j'espère que tout le monde les aimera autant que moi ».

En parallèle de la conception évoluée et recherchée, le produit a été progressivement dévoilé aux fans, pour finalement aboutir au lancement. La marque a commencé par tester cette nouvelle collaboration en étant présente lors du Posty Fest à Arlington, au Texas, début novembre. Dans les semaines qui ont suivi, Crocs a utilisé une série de panneaux publicitaires coordonnés pour révéler l'image visuelle du produit et offrir aux fans un premier coup d'oeil officiel au modèle. La marque a ensuite fait une livraison surprise de la chaussure convoitée la semaine dernière et l'a partagée avec des centaines de fans, employés et clients de Chicken Express à Southlake, au Texas (lieu du premier et seul emploi de Post Malone avant qu'il ne devienne une icône mondiale de la musique).

« Après trois collaborations (toutes vendues en quelques minutes), nous avons écouté les demandes des fans qui en voulaient plus, et je suis heureux que cela soit notre création la plus importante jusqu'à maintenant », a déclaré Terence Reilly, vice-président principal et directeur marketing de Crocs. « Nous sommes ravis de leur donner une nouvelle occasion d'acheter ces Post Malone x Crocs en série limitée, qui vont sans aucun doute faire beaucoup de vagues aux quatre coins du globe. »

Le sabot Post Malone x Crocs Duet Max, en série limitée, sera disponible en ligne et dans certains points de vente au détail, à travers le monde, pour 59,99 USD à compter du 10 décembre 2019 à 10 h. heure de l'Est.

